Пт, 14.02.2020
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В Китае утверждают, что нашли действенный способ лечения коронавируса

Фото иллюстративное.

ФОТО: DADO RUVIC/REUTERS

Переливание плазмы выздоровевших от пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, доказало свою эффективность для лечения зараженных пациентов. Об этом в пятницу, 14 февраля, заявил на пресс-конференции главврач больницы в Ухане Чжан Динюй.

По его словам, в плазме перенесших заболевание людей были обнаружены антитела, которые помогают бороться с вирусом, передает агентство Xinhua.

Отмечается, что медики больницы в Ухани призывают вылечившихся пациентов сдавать плазму, чтобы помочь спасти инфицированных людей.

По данным газеты Global Times, с помощью нового метода уже удалось вылечить 10 пациентов, чье состояние не улучшалось от применения медикаментов.

Вспышка пневмонии, вызванной новым видом коронавируса, позже получившего официальное название COVID-2019, началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Позже инфекция распространилась и на другие страны.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) меж тем допустили, что заразиться коронавирусом могут две трети населения Земли.

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