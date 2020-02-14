В Китае утверждают, что нашли действенный способ лечения коронавируса

По его словам, в плазме перенесших заболевание людей были обнаружены антитела, которые помогают бороться с вирусом, передает агентство Xinhua.

Отмечается, что медики больницы в Ухани призывают вылечившихся пациентов сдавать плазму, чтобы помочь спасти инфицированных людей.

По данным газеты Global Times, с помощью нового метода уже удалось вылечить 10 пациентов, чье состояние не улучшалось от применения медикаментов.

Вспышка пневмонии, вызванной новым видом коронавируса, позже получившего официальное название COVID-2019, началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Позже инфекция распространилась и на другие страны.