С начала сезона охотники застрелили в Эстонии 36 волков

По состоянию на эту неделю в Рапламаа застрелены 10 волков, в Ярвамаа семь, в Пярнумаа шесть, а в Ида-Вирумаа четыре. В уездах Ляэне-Виру, Пылва и Выру застрелено по два волка, а в уездах Харью, Йыгева и Тарту по одному.

В текущем сезоне охоты департамент окружающей среды уже дважды повышал квоту — поначалу департамент разрешил застрелить в Эстонии 61 волка, затем это число подняли до 69, а затем до 82 особей.

Общество охотников Эстонии предложило Министерству окружающей среды продлить сезон охоты на волка до конца марта, поскольку бесснежная зима препятствует охоте. В направленном министерству обращении общество указывает на то обстоятельство, что даже если сезон будет продлен на месяц, квота все равно может быть не выполнена, если погода будет теплой и в марте.

В прошлом сезоне в Эстонии разрешалось застрелить 65 волков. На самом деле застрелили 66, из них 6 по специальному разрешению вне сезона охоты — для предупреждения ущерба.