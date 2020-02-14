Обвиняется в киднеппинге: Дания все же решила выдать латышку Мисане властям ЮАР

На судебном заседании адвокат предоставил новые доказательства, чтобы Мисане не была выдана. В свою очередь прокурор указал, что Мисане очень поздно выступила с новыми доказательствами и целенаправленно затягивала дело. Прокурор требовал, чтобы Мисане выдали ЮАР по возможности быстрее - 20 февраля.

Так как Мисане начала голодовку, нужно было проверить, можно ли ее вообще перемещать в связи с состоянием здоровья. В датской тюрьме врач подтвердил, что у Мисане проблем со здоровьем не появилось и она может быть доставлена в ЮАР.

Адвокат на суде отметил, что наказание должно быть пропорциональным совершенному, указав, что в ЮАР Мисане только суда придется ждать два года.

Как сообщает агентство LETA, датский суд рассматривал вопрос о том, не отбыла ли еще Мисане свое наказание, находясь в датской тюрьме, или ее необходимо выдать для уголовного преследования ЮАР, где ей грозит до 15 лет тюремного заключения.

Аналогичный вопрос уже рассматривался датским судом в прошлом месяце. По словам представителей Мисане, первоначально суд решил освободить ее, но прокуратура Дании немедленно предъявила встречный иск, после чего суд решил оставить Мисне под арестом, несмотря на то, что ЮАР не забрала женщину в установленный 30-дневный срок.

Свои действия прокуратура аргументировала тем, что ЮАР гарантировала Мисане место в тюремной камере вместе с 18 другими заключенными, где она будет иметь 4,4 кв. м личного пространства.

По словам представителей Мисане, прокуратура Дании в настоящее время "всеми возможными способами пытается добиться ее выдачи ЮАР". В связи с этим Мисане с 8 февраля начала голодовку, целью которой является привлечение внимания к правам граждан ЕС.

Изначально прокуратура Дании сообщила представителям Мисане, что ее планируется выдать ЮАР 12 февраля, то есть за два дня до ожидаемого заседания датского окружного суда по вопросу об освобождении женщины. Позже датская сторона решила отложить ее выдачу и позволить Мисане принять участие в сегодняшнем заседании суда.

Кристине Мисане в 2011 году познакомилась с гражданином ЮАР, и через четыре года отношений у них родилась дочь. Однако между родителями начались конфликты, и мужчина в одностороннем порядке решил прекратить отношения, стал жестоко обращаться с Мисане, дочкой и старшим сыном женщины.

Опасаясь за свою безопасность и безопасность детей, Мисане в 2018 году вернулась в Латвию. В декабре 2018 года она отправилась с рабочей поездкой через Копенгаген в Мозамбик, но была задержана в датском аэропорту, так как находилась в розыске Интерпола по запросу ЮАР за похищение ребенка.

Сейчас Мисане находится под стражей в Дании, и судебные органы этой страны приняли решение о ее выдаче ЮАР для уголовного преследования.