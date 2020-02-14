Галерея ⟩ Гигантская курица обнимала прохожих в центре Таллинна

Организация по защите домашних животных Nähtamatud Loomad приветствовала этим утром таллиннцев объятиями от лица домашней птицы, чтобы побудить людей проявлять дружелюбное и заботливое отношение к сельскохозяйственным животным.

«Все животные заслуживают заботы и хорошего обращения, включая сельскохозяйственных животных, которых в Эстонии 16 миллионов, но большинство из которых живут в очень плохих условиях. Обнимающаяся курица напоминает нам, что эти животные тоже наши друзья, и благодаря осознанному выбору мы можем вернуть человечность в содержание животных», - сказала Лийс Хайнла, менеджер по коммуникациям.