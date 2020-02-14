Пт, 14.02.2020
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  • Полиция ищет очевидцев ДТП на улице Теллискиви в Таллинне

Полиция ищет очевидцев ДТП на улице Теллискиви в Таллинне

Полицейская машина.

ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

Полиция просит откликнуться людей, которые стали очевидцами ДТП, произошедшего в пятницу вечером на улице Теллискиви в Таллинне, и видели покинувший место происшествия автомобиль.

В 17.20 на участке улицы Теллискиви между улицами Ыле и Ристику произошло ДТП — в остановившийся на красный свет черный BMW сзади въехал светлого цвета легковой автомобиль, который затем уехал, сообщил BNS пресс-секретарь департамента полиции и погранохраны.

Марка и модель уехавшего автомобиля неизвестны, но известно, что он уехал в направлении улицы Сыле.

Полиция просит очевидцев написать по адресу pohja.lmt@politsei.ee или позвонить по номеру 612 3000.

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