Полиция ищет очевидцев ДТП на улице Теллискиви в Таллинне

Полиция просит откликнуться людей, которые стали очевидцами ДТП, произошедшего в пятницу вечером на улице Теллискиви в Таллинне, и видели покинувший место происшествия автомобиль.
В 17.20 на участке улицы Теллискиви между улицами Ыле и Ристику произошло ДТП — в остановившийся на красный свет черный BMW сзади въехал светлого цвета легковой автомобиль, который затем уехал, сообщил BNS пресс-секретарь департамента полиции и погранохраны.
Марка и модель уехавшего автомобиля неизвестны, но известно, что он уехал в направлении улицы Сыле.
Полиция просит очевидцев написать по адресу pohja.lmt@politsei.ee или позвонить по номеру 612 3000.