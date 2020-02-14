Полиция ищет очевидцев ДТП на улице Теллискиви в Таллинне

В 17.20 на участке улицы Теллискиви между улицами Ыле и Ристику произошло ДТП — в остановившийся на красный свет черный BMW сзади въехал светлого цвета легковой автомобиль, который затем уехал, сообщил BNS пресс-секретарь департамента полиции и погранохраны.