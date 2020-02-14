В Эстонии закрывается единственный завод по производству почтовых конвертов

Причина кроется в дигитализации всего мира, из-за которого использование конвертов стремительно падает, сообщает портал Rus.ERR, по данным которого, уже в конце марта компания Bong Eesti, остановит станки на заводе.

По словам члена правления Bong Eesti Кржиштофа Кубасиака, конверты сегодня никому не нужны: финские госучреждения, которые были раньше одним из главных клиентов в регионе, к примеру, еще в прошлом году решили отказаться от бумажной корреспонденции, и чтобы сохранить крупные производства в Польше и Швеции, собственники вынуждены оптимизировать расходы.