В Эстонии закрывается единственный завод по производству почтовых конвертов

Единственный в Эстонии завод по производству конвертов в Кохила, который экспортировал свою продукцию по всей Восточной и Северной Европе, закрывает производство и сократит более полусотни человек.
Причина кроется в дигитализации всего мира, из-за которого использование конвертов стремительно падает, сообщает портал Rus.ERR, по данным которого, уже в конце марта компания Bong Eesti, остановит станки на заводе.
По словам члена правления Bong Eesti Кржиштофа Кубасиака, конверты сегодня никому не нужны: финские госучреждения, которые были раньше одним из главных клиентов в регионе, к примеру, еще в прошлом году решили отказаться от бумажной корреспонденции, и чтобы сохранить крупные производства в Польше и Швеции, собственники вынуждены оптимизировать расходы.
Компания Bong Eesti входит не только в европейский концерн по производству конвертов, но и в пятерку крупнейших работодателей волости Кохила, так что потеря такого работодателя и налогоплательщика вызывает у местных властей сожаление, однако их не покидает надежда, что вскоре здесь может появиться новое производство.