В Египте выявили первый случай заболевания коронавирусом

Отмечается, что носителем инфекции является гражданин иностранного государства. О том, из какой страны заболевший, не сообщается, передает РБК.

Таким образом, Египет стал первым в Африке государством, где была выявлена эта инфекция. В связи со случившимся ведомство информировало Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

Как сообщает газета Al-Ahram, министр здравоохранения Египта провел расширенное совещание по вопросу реализации плана ведомства по борьбе с коронавирусом. Министр также подтвердил, что власти страны принимают меры по профилактике распространения коронавируса.

Впервые вспышку вируса выявили в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. После этого власти ряда стран также заявили о выявленных случаях. В их числе: Германия, Франция, Россия, Швеция, Финляндия, Бельгия, Испания, Италия, Канада, США, Япония, Тайвань, Сингапур, Малайзия, Непал, Австралия и другие.