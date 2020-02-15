На кладбище появились предупреждения: некоторые могилы начнут использовать повторно

Волостное управление еще в 2018 году установило примерно на 20 могилах таблички с информацией о том, что если никто не признает себя ответственным за захоронение, там начнут хоронить повторно.

Пробелы в информации

На кладбище есть некоторое количество могил без какого-либо обозначения того, кто и когда в них похоронен, за многими из таких могил долгое время не ухаживали.

Также не сохранилась документация о захороненных на кладбище главным образом в советское время, полноценная база данных ведет отсчет только с 1993 года. Правда, в распоряжении волости есть данные метрических книг йыхвиской церкви св. Михаила, но и они неполные - отчасти виной тому пожар 1943 года, начавшийся со здания конфирмационной школы.

На данный момент таблички с предупреждением о повторном использовании установлены примерно на 40 могилах Йыхвиского кладбища.

"Ни один человек не пришел оформить могильный участок, - констатировала специалист волостного управления по кладбищам Лийви Мёлдер. - Мы обязательно начнем использовать их повторно". Она добавила, что некоторые участки могут прождать своего часа год, другие - десять лет, в зависимости от того, много ли будет желающих получить могильный участок в старой части кладбища. Нехватки места на Йыхвиском кладбище нет, в дальней части кладбища еще есть свободные земли и в старой части добавляются заброшенные могилы. "В перспективе я вообще не вижу возможности, чтобы на Йыхвиском кладбище когда-нибудь пришлось бы прекратить захоронения, поскольку участков постоянно прибавляется. Для жителя Йыхвиской волости место здесь точно найдется, плюс есть колумбарий", - сказала Мёлдер.

По оценке волостного управления, на Йыхвиском кладбище площадью 16 гектаров бесхозных и неухоженных могил примерно треть. Большинство из них находится в так называемой старой части.

Мусор продолжают свозить Лийви Мёлдер. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Многие годы Йыхвиское кладбище борется с проблемой замусоривания - свои отходы туда привозят как живущие в частных домах йыхвисцы, так и, например, владельцы расположенных за пределами волости дач. В последние годы для поимки мусорящих на кладбище устанавливали видеокамеры, и нескольких нарушителей удалось поймать. "Однако выборочно мусор продолжают привозить: старые газовые плиты, холодильники, матрасы, кровати, строительный мусор. Весной мы снова установим камеры", - сказала специалист по кладбищам Лийви Мёлдер (на снимке).

В марте прошлого года Йыхвиское волостное собрание приняло новое предписание о пользовании кладбищем, согласно которому производить повторное захоронение в могиле на Йыхвиском кладбище можно не раньше чем через 20 лет после последнего захоронения.

Новое предписание гласит, что могильный участок, не соответствующий принципам оформления участков на кладбище, управляющий кладбищем обозначает предупреждающей табличкой и отправляет ответственному за могильный участок предупреждение по адресу, указанному в договоре пользования, в допускающей письменное воспроизведение форме. В предупреждении указываются состояние могильного участка, обязательство и срок благоустройства могильного участка, а также последствия неисполнения обязательства.

По словам Мёлдер, бывали и курьезные случаи. "Человек когда-то оформил для себя могильный участок, десять лет назад он умер, но выяснилось, что близкие похоронили его не в Йыхви. Так этот участок остался и зарос кустарником".

Для более эффективного надзора и ухода за кладбищем волость хочет принять на постоянную работу двух работников кладбища, которые будут заниматься как благоустройством, так и копанием могил.

На подходе крупные работы по реновации

На Йыхвиском кладбище также грядут более масштабные работы по реконструкции. Сейчас для этого подготавливают тендер на выполнение работ по проектированию. В планах отремонтировать ограду из плитняка, граничащую с улицей Кальмисту, убрать живую изгородь, которая огораживает кладбище со стороны главной улицы, то есть улицы Раквере, заменить ее на ограду из плитняка и сделать в ней трое ворот. Также благоустроят дороги и освещение.