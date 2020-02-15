Школьную учительницу обвиняют в сексуальной связи с ученицей

Судя по квалификации предъявленных обвинений (143(2), ч.2), учитель уже наказывалась за подобное деяние. Две другие статьи обвинения говорят о причинении телесных повреждений и спаивании малолетних. Дело это является особенным, еще и потому, что речь идет об отношениях между учительницей (род. в 1986) и ученицей, которой на момент описанных в уголовном деле событий было 14 лет (имена обеих редакции известны. - прим. ред.).

Потерпевшая, с которой Rus.Postimees удалось пообщаться, считает, что за это время могли появиться и другие жертвы: «Я была словно под гипнозом, полностью подчинялась ей. В какой-то момент она даже сказала: "Выбирай, или я, или твоя мама… А статья о телесных повреждениях не связана с избиением, она так сильно царапала мне спину, что оставались глубокие раны».

На следующей неделе стороны процесса должны договориться о ходе процесса, рассмотрение по существу начнется чуть позже. Следует отметить, что, несмотря на то, что следствие длилось около четырех лет и завершилось предъявлением обвинений и отправкой дела в суд, все это время учительница так и не была отстранена от исполнения служебных обязанностей и до сих пор продолжает учить детей, хотя и успела поменять за это время не только школу, но и город.

Rus.Postimees и ранее приходилось сталкиваться с историями, в которых лица, обвиненные в педофилии, в том числе осужденные за нее, продолжали работать с детьми. Так, например, несколько лет назад Нарвская библиотека пригласила работать с детьми уже осужденного педофила. В тот раз вмешательство прессы поспособствовало отстранению преподавателя от работы.

Согласно специнструкции Минюста, в отношении лиц, которые были наказаны или которым было назначено принудительное лечение за преступления, связанные с торговлей людьми, проституцией, детской порнографией, и преступления против сексуального самоопределения действует пожизненное ограничение на работу с детьми.