Заложенные дома и пирамидальная схема: как эстонцы пытаются разбогатеть

Почти у каждого жителя Эстонии есть знакомый, который пытался разбогатеть с помощью какой-то пирамидальной схемы или сетевого маркетинга. Участник сетевого маркетинга зарабатывает на продажах услуг и товаров, пирамидальная схема только с виду предлагает то же самое, но в реальности держится на вербовке новых последователей, пишет Postimees.
Известная в Эстонии компания Lyconet (Lyoness), например, в Норвегии с прошлого года запрещена. Lyconet попыталась обжаловать решение, но Норвегия стоит на своем: это пирамидальная схема. К такому же выводу пришел Департамент конкуренции Италии. В отличие от Норвегии, Италия разрешила предприятию работать дальше, но оштрафовало его на три миллиона евро. По данным Департамента конкуренции Италии, новый завербованный человек для вступления в фирму должен заплатить 2400 евро. Чтобы там оставаться, он должен постоянно доплачивать и в то же время вербовать новых людей.
Пийя (имя изменено) родом из Эстонии, но живет вместе с эстонцем в Финляндии и растит ребенка. Она была один из энтузиастов Lyconet, которая, по ее словам, в итоге сняла розовые очки.
Пийя с полугодовалым ребенком на руках в какой-то момент решила взять кредит в 4000 евро, чтобы быстрее достичь поставленной предприятием Lyconet цели.
Поскольку в Lyconet у Пийи уже были знакомые, она рьяно взялась за дело. «Ребенок был основной причиной, почему я вообще в это ввязалась, поскольку ради него я была готова на что угодно. Когда увидела, что знакомые за три-четыре года так далеко продвинулись, подумала, что, конечно, я тоже этого достигну!»
Платные и с виду дельные бизнес-семинары фирмы напоминают некомпетентным собрания сект. У новых членов складывается впечатление, что если вложить в фирму деньги, вскоре получишь назад в несколько раз больше — просто вноси взносы. По словам Пийи, в какой-то момент она осознала, что яхты, роскошные автомобили и изысканную жизнь элиты Lyconet оплачивают простые члены предприятия. Однако именно этот роскошный образ жизни притягивает в фирму.
«Из таких как я они выкачивают для этого деньги, а чтобы самой стать такими как они, я должна быть кровожадной и безжалостной гиеной, кого не заботят другие люди и их проблемы», - говорит она, иллюстрируя свое утверждение рассказом, как они должны быть купить билет за 200 евро на семинар и их убеждали купить сразу десять штук, чтобы оставшиеся продать знакомым. Ее друг согласился внести 1400 евро. Мотивационную речь произнесла ему не сама Пийя, а другие участники. «Те, кто рассказывают, с ним больше не должны сталкиваться, они получают через меня очки за вербовку и все», - говорит Пийя. Она не может рассказать, куда на самом деле идут внесенные людьми деньги.
Из-за веры в скорое богатство у человека перед глазами только цифры, встречи с людьми превращаются в охоту и знакомые начинают от него убегать. С некоторыми близким Пийя рассорилась. «Все равно с кем встречаешься, думаешь о том, как с ним начать беседу, как привлечь его, - рассказывает Пийя. - Мысли сосредоточены на том, чтобы подняться на следующий уровень». Достаточно высокий уровень означает получение богатства.
В итоге Пийя вложила в предприятие 7000 евро, а некоторые даже закладывают дома.
«Очень многие находятся в регистре нарушений сроков оплаты из-за кредитов, которые они вложили в Lyconet. Я на одном семинаре здесь в Финляндии видела, что люди закладывают банку дома, чтобы получить деньги», - говорит она.
Пийя объясняет, что день пытаются достать все равно откуда, главное — вложить их в фирму.
Сейчас Пийя восстановила отношения с друзьями и знакомыми, старые счета сведены. Она говорит, что больше люди ее не сторонятся. «Знают, что я теперь обо всем этом думаю», - отмечает она.
Пийя встретила в Lyconet мужа, поэтому не сожалеет о своем участии.
Эстонский филиал является членом Торговой палаты
Эстонский филиал Lyconet - myWorld Estonia OÜ поддерживает совершение покупок с возвратом денег (Cashback). Руководитель фирмы Виллу Лоонде в качестве партнеров называет: Olerex, Home4You, Koduekstra, BabyBack и т.д.
«При использовании приложения Cashback, карты лояльности или совершении покупок на сайтах Cashback World у покупателя не взимается ежемесячная или ежегодная плата. Использование Cashback World полностью бесплатно и может быть прекращено в любое время. В Эстонии более 1200 торговых точек, где можно использовать товары платформы Cashback», - говорится на сайте.
Эстонская ассоциация прямых продаж (EDSA) сотрудничает с Департаментом защиты прав потребителей и объединяет сетевых маркетологов Эстонии, например, Amway, Herbalife и Zinzino. Но Lyconet в этом списке нет.
По словам Лоонде, myWorld Estonia OÜ не является предприятием прямых продаж, поэтому и не входит в эту ассоциацию. «Но myWorld Estonia OÜ является членом Торгово-промышленной палаты», - добавил он.
Лоонде не знает ничего про решение норвежского суда. «Мы считаем, что офис myWorld Norway хорошо справляется со своей работой и стремится к правильному решению ситуации».
Защита прав потребителей за все годы не получила ни одного вопроса насчет Lyoness и Lyconet, заверяет представительница департамента Анне-Май Хелемяэ. «Несколько лет назад подробно изучили условия присоединения к бонусной карте Lyoness (Lyoness Cashback Card). Тогда установили, что у нее нет признаков применения запрещенных торговых приемов», - сказала Хелемяэ.
Что касается точки зрения Норвегии и Италии, возможно, что деятельность фирмы и условия присоединения различаются в зависимости от страны, предположила она.