Житель Палдиски хочет судиться с товариществом, юрист считает это бесперспективным

Житель Палдиски, 77-летний Арне Аннес, вот уже восемь лет борется с квартирным товариществом (далее - КТ. – прим.ред.) В течение всех этих лет он получает счета за квартиру с пометкой о задолженности. По словам Арне, долг он давно погасил, однако КТ утверждает обратное.

Аннес писал в правление КТ письма, звонил по телефону и выступал на собраниях с требованием, чтобы ему предоставили документы, ясно показывающие, что у него есть долг.

«Правление КТ не показало мне ни одного документа или протокола, и я решил получить их с помощью суда», - объяснил Аннес. В июле прошлого года он наконец отправился за юридической помощью.

«Я нашел номер адвоката Мерике Роозилехт в телефонном справочнике», - объяснил Аннес, почему он оказался именно в Eesti Õigusbüroo.

Аннес собрал все письма и документы, подтверждающие, что КТ не желает объяснять, откуда взялась его задолженность, и встретился с Роозилехт.

«Роозилехт спросила, хочу ли я стать ее клиентом. Я согласился, так как ее услуга не должна была стоить дорого», - говорит Аннес.

9 июля был подписан договор, а в августе он оплатил по счету 170 евро. Аннес ждал до сентября, а затем позвонил в суд и спросил, поступило ли к ним исковое заявление от его имени. К сожалению, радостных новостей не было.

Аннес направил в Eesti Õigusbüroo запрос, почему до сих пор ничего не сделано, ведь он уже заплатил за услуги. «Мне ответили, что юрист Мерике Роозилехт занимается моим делом», - сказал Аннес.

«Я продолжал проверять их действия, но долгое время ничего не происходило. Затем наконец они отправили исковое заявление в суд, но в суде заявили, что оно не отвечает требованиям», - рассказывает Аннес.

Да, 3 сентября Роозилехт все-таки отправила заявление в суд, а в ноябре оно было возвращено. По словам Аннеса, заяввление было неправильно оформлено.

В ответе на запрос редакции Postimees Харьюский окружной суд подтвердил, что было вынесено постановление об устранении в исковом заявлении недостатков. Без этого суд не мог начать его рассмотрение. «В течение 30 дней недостатки должны были быть устранены, но этого не сделали и больше заявление в суд не отправляли», - сетует Аннес.

Однако юрист Роозилехт утверждает, что суд заявления Аннеса не возвращал. «Суд счел, что заявитель заинтересован в проведении экспертизы документов. Но заявитель этого не требовал, - сказала Роозилехт. - Я сообщила клиенту, что отзову заявление из суда, потому что в таком случае это обойдется ему дороже, чем планировалось. Заявление не было возвращено судом, его забрала я, так как сочла дело бесперспективным».

Но тем не менее Аннес продолжал изъявлять желание обратиться в суд.

«Я объяснила, что было бы целесообразнее разрешить спор во внесудебном порядке, но Аннес категорически отказался», - сказала Роозилехт.

Хотя дело до суда так и не дошло, по словам Аннеса, юридическое бюро продлило с ним договор и выставило новый счет в размере 60 евро. «Я сказал, что ничего платить не буду, так как не получил никакой юридической помощи».