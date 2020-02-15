Фото ⟩ Житель Эстонии в свой день рождения нашел на пляже бутылку с письмом: содержание оказалось необычным

Урмас Ююрик вечером в одно февральское воскресенье в свой день рождения пошел погулять вблизи своего дома на пляж Раэкюла в Пярну. Он быль сильно удивлен, когда в камышах заметил бутылку с письмом, пишет Pärnu Postimees.
«Море часто выбрасывает на берег интересные вещи. Нашел ветку, с помощью которой достал бутылку», - рассказывает Ююрик, который любит прогуляться по берегу моря, но раньше ничего подобного не находил.
Он забрал бутылку с письмом домой, чтобы все внимательно изучить. «Поскольку письмо было на английском языке, дал его младшей дочери перевести», - рассказывает он. Речь шла о восьми страницах путевых заметок с картинками.
На отдельном листе были указаны контактные данные и адрес электронной почты отправителей. Выяснилось, что речь идет о Кайзе и Кристофере, которые живут в Финляндии.
Из письма следует, что его отправили не через море, а составители заметок и их друзья спрятали аналогичные сюрпризы в прибрежных зонах различных стран. Также в письме было отмечено, что нашедшего просят с ними связаться и отправить фотографию и информацию, где бутылка была найдена.
Сам Ююрик не захотел общаться с Кайзой и Кристофером, но не планирует выкидывать находку, а хочет оставить ее на память.
Редакция Pärnu Postimees сама связалась с отправителями письма.
Кристофер Лека рассказал, что речь идет о проекте, оформление и планирование которого заняло почти полтора года. «Поставили себе целью спрятаться письма в бутылка на пляжах Балтийского моря», - говорит он.
Всего в трех странах Балтии было оставлено около ста проиллюстрированных путевых заметок.
Идея писем в бутылках — позволить удаче решить, кто их найден. «Наши произведения искусства нельзя купить, но можно получить случайно», - отмечает Лека.
Художники хотят поделиться с другими своим счастьем, которое они получают от моря. «Хотя всем напомнить, как важно море для всех, кто живет на этой планете», - говорит Лека. Эстония, Латвия и Литва — первые, кто участвуют в этом проекте. С помощью друзей художники хотят провести аналогичный проект в Швеции, Норвегии, Франции и Италии.
«Одна из идей этого проекта — показать, как нас всех объединяет вода», - говорит Лека, которые надеется затронуть прибрежные зоны на всей земле.
Через соцсети уже пришло несколько отзывов о находках. «Мы рады, что наши небольшие усилия приносят счастье людям и они находят время нам об этом сообщить», - говорит Лека.