Фото ⟩ Житель Эстонии в свой день рождения нашел на пляже бутылку с письмом: содержание оказалось необычным

«Море часто выбрасывает на берег интересные вещи. Нашел ветку, с помощью которой достал бутылку», - рассказывает Ююрик, который любит прогуляться по берегу моря, но раньше ничего подобного не находил.

Он забрал бутылку с письмом домой, чтобы все внимательно изучить. «Поскольку письмо было на английском языке, дал его младшей дочери перевести», - рассказывает он. Речь шла о восьми страницах путевых заметок с картинками.

ФОТО: Mailiis Ollino

На отдельном листе были указаны контактные данные и адрес электронной почты отправителей. Выяснилось, что речь идет о Кайзе и Кристофере, которые живут в Финляндии.

Из письма следует, что его отправили не через море, а составители заметок и их друзья спрятали аналогичные сюрпризы в прибрежных зонах различных стран. Также в письме было отмечено, что нашедшего просят с ними связаться и отправить фотографию и информацию, где бутылка была найдена.

Сам Ююрик не захотел общаться с Кайзой и Кристофером, но не планирует выкидывать находку, а хочет оставить ее на память.

Редакция Pärnu Postimees сама связалась с отправителями письма.

Кристофер Лека рассказал, что речь идет о проекте, оформление и планирование которого заняло почти полтора года. «Поставили себе целью спрятаться письма в бутылка на пляжах Балтийского моря», - говорит он.

Всего в трех странах Балтии было оставлено около ста проиллюстрированных путевых заметок.

ФОТО: Mailiis Ollino

Идея писем в бутылках — позволить удаче решить, кто их найден. «Наши произведения искусства нельзя купить, но можно получить случайно», - отмечает Лека.

Художники хотят поделиться с другими своим счастьем, которое они получают от моря. «Хотя всем напомнить, как важно море для всех, кто живет на этой планете», - говорит Лека. Эстония, Латвия и Литва — первые, кто участвуют в этом проекте. С помощью друзей художники хотят провести аналогичный проект в Швеции, Норвегии, Франции и Италии.

«Одна из идей этого проекта — показать, как нас всех объединяет вода», - говорит Лека, которые надеется затронуть прибрежные зоны на всей земле.