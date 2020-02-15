Курьез ⟩ В мире неспокойно, а эстонские потребители радуются жизни

Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман сказал, что со времени последнего периода бума индикатор чувства уверенности потребителей, составляющийся Эстонским институтом конъюнктуры, был позитивным лишь в 2011 и 2017 году. «Коротко говоря, это означает, что в течение следующих 12 месяцев потребители прогнозируют улучшение своего уровня жизни. За положительными эмоциями стоит, вероятно, пенсионная реформа, которая позволит десяткам тысяч людей отправиться за покупками или воспользоваться пенсионными деньгами для уплаты первого взноса по жилищному кредиту», – объяснил Сооман.

«Этот факт можно вполне обоснованно назвать курьезным, так как в это же время со всех концов мира все чаще поступают тревожные предостережения. Помимо накаляющейся обстановки на финансовых рынках серьезную обеспокоенность экономистов вызывают как международные торговые войны, так и серьезно сдерживающая товарообмен вспышка вируса в Китае, влияние которой на экономику в настоящий момент пока еще невозможно оценить в полной мере, – констатировал Сооман. – Но мы надеемся, что наш народ прав, и жизнь все-таки станет лучше».