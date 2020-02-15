Стрельба в центре Берлина: один человек убит, четверо ранены

Берлинская полиция разыскивает подозреваемых, открывших стрельбу у концертно-спортивного зала "Темподром".
Полиция Берлина в субботу, 15 февраля, продолжает розыск участников перестрелки, происшедшей накануне вечером возле популярного концертно-спортивного зала "Темподром" в районе Кройцберг. В результате стрельбы один человек был убит, еще четверо получили ранения. Предполагаемые участники инцидента скрылись, пишет DW.
Место преступления было оцеплено стражами порядка, вооруженными автоматами, до утра 15 февраля. Полицейские проверили окрестные парки и дворы. Всех посетителей "Темподрома" немедленно вывели из здания. В тот вечер там было запланировано турецкое комедийное шоу. Была ли связана стрельба с этим мероприятием, до сих пор неизвестно. Пока полиция заявляет, что не располагает никакой дополнительной информацией об инциденте.