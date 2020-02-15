Евгений Устюгов дисквалифицирован за допинг. Россия может потерять золото Олимпиады в Сочи

Международный союз биатлонистов выдвинул обвинения против российских биатлонистов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой в нарушении антидопинговых правил, сообщает в субботу пресс-служба IBU.

"Антидопинговая комиссия обвиняет Светлану Слепцову и Евгения Устюгова в нарушении антидопинговых правил на основании данных, полученных после изучения проб московской лаборатории от 2013 года", - говорится в сообщении.

Биатлонисты отстранены на два года каждый и лишаются всех наград.

Евгений Устюгов - чемпион зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

Светлана Слепцова - чемпионка Олимпиады 2010 года. В 2017 году она завершила карьеру.

Отмечается, что спортсмены могут подать апелляцию на решение в Спортивный арбитраж в течении 21 дня.

Как заявила "Интерфаксу" заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая, российское антидопинговое агентство располагает информацией о том, что Устюгов обвиняется в нарушении антидопинговых правил в 2013 и 2014 годах.