В Европе зафиксирована первая смерть от нового коронавируса
В Европе зафиксирован первый случай смерти от коронавируса. Во Франции скончался 80-летний турист из Китая, сообщила французский министр здравоохранения Аньес Бузен.
Турист прибыл во Францию 16 января из китайской провинции Хубэй, откуда коронавирус начал распространяться по миру, пишет Newsru.
Турист был госпитализирован в парижскую больницу Биша, с 25 января он находился в строгой изоляции. Состояние гражданина Китая быстро ухудшалось, несколько дней он находился в реанимации в критическом состоянии, сообщила Бузен, выступление которой транслировал канал BFMTV. Это первая зарегистрированная смерть от коронавируса за пределами Азии.
Дочь умершего пациента, у которой тоже был выявлен коронавирус, находится в той же больнице. По словам Бузен, сейчас ее состояние больше не вызывает опасений, в ближайшее время ее выпишут. Всего во Франции было отмечено 11 случаев заражения коронавирусом, шестеро пациентов остаются в больницах. По словам министра, их состояние на сегодняшний день не вызывает беспокойства.
По последним данным, от коронавируса умерли 1527 человек, число заболевших превысило 67 тысяч человек. Более 8 тысяч человек вылечились.