В Европе зафиксирована первая смерть от нового коронавируса

Турист прибыл во Францию 16 января из китайской провинции Хубэй, откуда коронавирус начал распространяться по миру, пишет Newsru.

Турист был госпитализирован в парижскую больницу Биша, с 25 января он находился в строгой изоляции. Состояние гражданина Китая быстро ухудшалось, несколько дней он находился в реанимации в критическом состоянии, сообщила Бузен, выступление которой транслировал канал BFMTV. Это первая зарегистрированная смерть от коронавируса за пределами Азии.

Дочь умершего пациента, у которой тоже был выявлен коронавирус, находится в той же больнице. По словам Бузен, сейчас ее состояние больше не вызывает опасений, в ближайшее время ее выпишут. Всего во Франции было отмечено 11 случаев заражения коронавирусом, шестеро пациентов остаются в больницах. По словам министра, их состояние на сегодняшний день не вызывает беспокойства.