Вот это скачок! На заправках Таллинна резко выросли цены

В Таллинне на АЗС Circle K цены на бензин 95-й марки и на дизельное топливо выросли на 3,3% и составили 1,389 евро и 1,379 евро за литр.

В Риге литр бензина 95-й марки подешевел на 0,8% до 1,314 евро за литр, дизельное горючее - на 1,6% до 1,234 евро за литр.

В Вильнюсе цены на бензин 95-й марки и дизельное горючее не изменились и составили, как и неделю назад, 1,189 евро и 1,075 евро за литр.