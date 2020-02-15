Странная дверь в детской наделала в интернете много шума

Живущая в Австралии мать семейства обратилась в группу Kmart Hacks & Decor в Facebook с вопросом, как декорировать находящуюся в детской дверь, передает Kodustiil. Но вместо того, чтобы давать советы по дизайну, пользователи сети наперебой стали предлагать автору вопроса немедленно переезжать из этого дома! Почему?
«Мы недавно переехали на новую квартиру. В комнаты моей дочери находится очень необычная дверь, ведущая на крышу. У кого-нибудь есть идеи, как ее декорировать», - написала хозяйка квартиры в Facebook.
Пост быстро стал популярным, но совсем по другой причине, пишет news.com.au. Дверь просто шокировала комментаторов. «Съезжайте оттуда немедленно! Я видела такую дверь в одном фильме, и там это добром не кончилось», - написал один комментатор. Другие посоветовали немедленно купить прочный замок и надежно запереть дверь. Третьи предлагали не только закрыть дверь на замок, но и поставить к этой стене шкаф для одежды, да побольше.
Менее суеверные пользователи советовали повесить на дверь зеркало, окружить ее светильниками, а внизу поставить туалетный столик. Было предложение и использовать дверные косяки как раму для фотографий. Комментариев было около 1300.
А что бы вы сделали с такой дверью?
An Aussie mum asked for help online decorating a “weird” door in her new rental — instead the internet pleaded with her to “move out”.https://t.co/5PoCf6dcJO— news.com.au (@newscomauHQ) February 14, 2020