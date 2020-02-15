Странная дверь в детской наделала в интернете много шума

«Мы недавно переехали на новую квартиру. В комнаты моей дочери находится очень необычная дверь, ведущая на крышу. У кого-нибудь есть идеи, как ее декорировать», - написала хозяйка квартиры в Facebook.

Пост быстро стал популярным, но совсем по другой причине, пишет news.com.au. Дверь просто шокировала комментаторов. «Съезжайте оттуда немедленно! Я видела такую дверь в одном фильме, и там это добром не кончилось», - написал один комментатор. Другие посоветовали немедленно купить прочный замок и надежно запереть дверь. Третьи предлагали не только закрыть дверь на замок, но и поставить к этой стене шкаф для одежды, да побольше.

Менее суеверные пользователи советовали повесить на дверь зеркало, окружить ее светильниками, а внизу поставить туалетный столик. Было предложение и использовать дверные косяки как раму для фотографий. Комментариев было около 1300.

А что бы вы сделали с такой дверью?