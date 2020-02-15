Как Маарду стал столицей такси в Эстонии: тяжба с Bolt продолжается

Молодой уроженец Италии, который не пожелал видеть свое имя в газете, приехал в Эстонию несколько лет назад, чтобы работать IT-специалистом. Через некоторое время он отказался от этой работы и начал искать новую. Пока искал новое место, нужен был хоть какой-то доход, и он решил предлагать услугу такси через Bolt. Для этого ему было необходимо ходатайствовать о карте обслуживания, но город Таллинн отказался выдавать ее ему.

«Они позвонили мне, чтобы проверить знание эстонского. Я ответил, что не говорю по-эстонски», – рассказал мужчина. Тогда он потребовал уплаченную за карту пошлину обратно. Чиновник ответил, что для них это в новинку и деньги следует требовать от банка. «Что они просто опрашивают человека, и если тот не владеет эстонским, то ему карту обслуживания не выдают», – описывает мужчина.

Выяснилось, что карту обслуживания для водителя такси намного проще получить в Маарду, где чиновники не проверяют знание языка. В Северо-Эстонском центре общественного транспорта, где заодно выдают документы для таксистов в Маарду, в курсе, что люди, которые не получают карту обслуживания от Муниципальной полиции Таллинна из-за незнания языка, обращаются в итоге к ним.

«Поскольку требование к знанию языка исходит из Закона о языке, то, конечно, предлагающий услуги должен владеть эстонским, однако контролировать знание языка или отказывать в выдаче карты обслуживания на этом основании — вне нашей компетентности», – говорит представитель Северо-Эстонского центра общественного транспорта Райдо Неэдрит.

В итоге, желавший стать таксистом в Таллинне итальянец получил карту обслуживания в Маарду. «Если ты акцептируешь заказанный через приложение автомобиль, то соглашаешься с пользовательским соглашением. Нет там такого требования, что водитель должен владеть тем или иным языком. Ты предъявляешь только следующие условия: откуда тебя забрать и куда отвезти. Сейчас еще можно добавить несколько остановок. Тебе не нужно говорить с водителем», - считает итальянец.

Но на этом tuj неприятности не закончились. Итальянец арендовал машину в соответствующей таллиннской фирме и возил людей в столице. Однажды его остановила Муниципальная полиция. У мужчины не оказалось карты транспортного средства, которая является обязательной для автомобиля, работающего как такси. По словам итальянца, он о такой карте даже не слышал. Штраф выписали фирме по аренде автомобилей. Неделей позже пришло письмо из Языковой инспекции, что следует сдать языковой тест, поскольку таково требование для всех таксистов.

«Позвонил в офис Языковой инспекции. Там даже не стали говорить со мной по-английски», - сетует мужчина.

В Языковой инспекции утверждают, что таким образом они проверяли знание языка водителя.