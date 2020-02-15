Как Маарду стал столицей такси в Эстонии: тяжба с Bolt продолжается

Путаница с иностранными водителями, недоразумения с языковыми требованиями и картами транспортного средства, смутное понятие ответственности и кардинально отличающееся понимание закона — в приложения таксоизвоза Эстонии царит полные хаос, пишет Postimees.
Молодой уроженец Италии, который не пожелал видеть свое имя в газете, приехал в Эстонию несколько лет назад, чтобы работать IT-специалистом. Через некоторое время он отказался от этой работы и начал искать новую. Пока искал новое место, нужен был хоть какой-то доход, и он решил предлагать услугу такси через Bolt. Для этого ему было необходимо ходатайствовать о карте обслуживания, но город Таллинн отказался выдавать ее ему.
«Они позвонили мне, чтобы проверить знание эстонского. Я ответил, что не говорю по-эстонски», – рассказал мужчина. Тогда он потребовал уплаченную за карту пошлину обратно. Чиновник ответил, что для них это в новинку и деньги следует требовать от банка. «Что они просто опрашивают человека, и если тот не владеет эстонским, то ему карту обслуживания не выдают», – описывает мужчина.
Выяснилось, что карту обслуживания для водителя такси намного проще получить в Маарду, где чиновники не проверяют знание языка. В Северо-Эстонском центре общественного транспорта, где заодно выдают документы для таксистов в Маарду, в курсе, что люди, которые не получают карту обслуживания от Муниципальной полиции Таллинна из-за незнания языка, обращаются в итоге к ним.
«Поскольку требование к знанию языка исходит из Закона о языке, то, конечно, предлагающий услуги должен владеть эстонским, однако контролировать знание языка или отказывать в выдаче карты обслуживания на этом основании — вне нашей компетентности», – говорит представитель Северо-Эстонского центра общественного транспорта Райдо Неэдрит.
В итоге, желавший стать таксистом в Таллинне итальянец получил карту обслуживания в Маарду. «Если ты акцептируешь заказанный через приложение автомобиль, то соглашаешься с пользовательским соглашением. Нет там такого требования, что водитель должен владеть тем или иным языком. Ты предъявляешь только следующие условия: откуда тебя забрать и куда отвезти. Сейчас еще можно добавить несколько остановок. Тебе не нужно говорить с водителем», - считает итальянец.
Но на этом tuj неприятности не закончились. Итальянец арендовал машину в соответствующей таллиннской фирме и возил людей в столице. Однажды его остановила Муниципальная полиция. У мужчины не оказалось карты транспортного средства, которая является обязательной для автомобиля, работающего как такси. По словам итальянца, он о такой карте даже не слышал. Штраф выписали фирме по аренде автомобилей. Неделей позже пришло письмо из Языковой инспекции, что следует сдать языковой тест, поскольку таково требование для всех таксистов.
«Позвонил в офис Языковой инспекции. Там даже не стали говорить со мной по-английски», - сетует мужчина.
В Языковой инспекции утверждают, что таким образом они проверяли знание языка водителя.
Теперь же итальянец нашел себе работу по профессии и больше не возит людей через Bolt. Менее чем через год ему предстоит пройти языковой тест. «Но что будет, если через год я не буду владеть языком на уровне B1?» - спрашивает итальянец.
Руководитель сектора таксоизвоза МуПо Айвар Мельников считает, что, если человек не выполнит предписание Языковой инспекции, то последует наказание. «Более точно я утверждать не могу. Когда из Языковой инспекции придет подтверждение, что человек не сдал экзамен, то будет проведено административное производство. Тогда его карту обслуживания аннулируют», – говорит Мельников.
Пока не случалось, что карту обслуживания водителя такси аннулировали из-за незнания языка.
Руководитель службы по связям с правительствами стран Балтии и Скандинавии Bolt Сандра Сярав считает абсурдным, что карту обслуживания для таксистов выдают везде по одним правилам, а в Таллинне по другим.
«По закону, у местного самоуправления при выдаче карты обслуживания нет права контролировать, на каком языке и насколько хорошо говорит человек. Потому я хвалю Маарду, что там выдают карты обслуживания», - говорит Сярав, по словам которой, типично, что водитель Bolt ходатайствует о карте в одном месте, но услугу предлагает в другом.
«К нам обращались люди, которые говорили, что МуПо звонит им, и если те в ответ говорят не по-эстонски, то карту обслуживания не выдают», - рассказывает Сярав.
Разрешение тут, работа там
Как Bolt, так и МуПо подтверждают, что водители, работающие через приложения часто ходатайствуют о карте вдали от дома. Согласно регистру, Маарду уже выдал почти 300 карт обслуживания. Среди обладателей редко встречаются эстонские имена, но явно бросаются в глаза 26 экзотических имен. Это не означает, что эти люди не владеют эстонским, но вероятность очень высока. У десяти из них имеется карта транспортного средства Маарду или Таллинна. Они работают в Bolt или Uber. И несмотря на то, что у них есть карта обслуживания Маарду, городская полиция Таллинна все равно может пожаловаться на них в Языковую инспекцию.
«У нас немного более строгий контроль. К сожалению, другие самоуправления к нам не приходят. Это их выбор», – говорит руководитель сектора таксоизвоза МуПо Айвар Мельников.
Также популярным местом ходатайства о карте обслуживания яляется Нарва. У трети из 725 ходатайствующих — экзотические имена. Из них только у четверых есть карта транспортного средства, и она выдана в Таллинне или Маарду.
Старший специалист по организации дорожного движения Нарвы Игорь Круглов объясняет, что чиновники видят вживую ходатайствующих только тогда, когда те приходят за картами. «Мы не разговариваем с ними, это и не требуется», – говорит Круглов.
В горуправе Нарвы считают, с картой обслуживания Нарвы нельзя предлагать услуги таксоизвоза в других самоуправлениях.
«Ограничений в обслуживании нет, – спорит в ответ руководитель сектора таксоизвоза Таллинна. – Это ограничение уже убрано из закона».
Согласно Закону об общественном транспорте, водителям такси можно работать в других местах, если при этом соблюдаются местные требования.
«Для меня это сюрприз, – удивляется Круглов. – Даже в карте обслуживания прописан регион обслуживания. К примеру, город Нарва».
В Маарду и Тарту, к примеру, считают, что с выданном ими картой можно заниматься таксоизвозом по всей Эстонии.
Нет карты — нет проблем
Незнание языка и карты обслуживания — это только одна проблема. Водители такси не хотят получать карту транспортного средства, надеясь обойтись без нее. Postimees благодаря подсказкам читателей собрал список из 103 автомобилей, которые в последнюю пару месяцев возили пассажиров через Bolt, и ни у одного не было карты транспортного средства.
Именно она является документом, который подтверждает, что автомобиль и водители соответствуют требованиям. И она же является документом, который позволяет страховым фирмам спрашивать более высокую цену за страховку, поэтому ушлые водители не хотят иметь ее.
В Министерстве экономики и коммуникаций, самоуправлениях и Bolt признают, что правила массово нарушаются. Но никто не хочет брать на себя ответственность и решать проблему. Наказывается малая часть водителей.
Что же говорят в компании Bolt, через приложение которой и происходят массовые нарушения? Там об этом знать ничего не хотят, потому что компания не является владельцем самих автомобилей.
«По нашей оценке, наличие карты транспортного средства проверяет местное самоуправления, которое выдает разрешение на осуществление услуги», – сказал представитель Bolt Яан Лашманов. Он отменил, что он совершенно не согласен с планируемым изменением закона, в результате которого обязанность по контролю за наличием карты переложат на плечи компании.
«Мы считаем, что данная обязанность непропорциональна для платформы, которая является поставщиком услуг информационного общества», – добавил он.
Напомним, что недавно Сандра Сярав заявила, что Bolt не занимается организацией таксоизоза. «Исходя из Закона об услугах инфообщества и законов Европейского Союза, мы считаем себя компанией по оказанию услуг инфообщества», – сказала она.
Советник дорожного и железнодорожного отдела министерства Хиндрек Алльвеэ отвергает позицию Bolt и говорит, что компания должна начать проверять наличие карт у водителей прямо сейчас. Он подчеркивает, что то, кто и за что несет ответственость, уже давно распределено в Европе. «Этот спор, к примеру, является ли Bolt лишь поставщиком услуг инфообщества или поставщиком транспортных услуг, уже разрешился в споре Европейского Суда с компанией Uber, в котором последнюю признали поставщиком транспортных услуг. Поскольку таксоизвоз является транспортной услугой регулируемой Законом об общественном транспорте, то на Bolt распространяются все установленные данным законом требования», - сказал чиновник.
Он перечисляет и санкции: «Если у транспортного средства есть недостатки, то у самоуправления есть право сделать извозчику предписание. Если предписание не будет исполнено, то извозчику будет назначен штраф до 6400 евро и еще до 32 000 евро до момент исполнения предписания».
Что Алльвеэ не знает или не хочет знать, так это то, что ни одно самоуправление не понимает закон так же, как он, поэтому таксоприложения свободны от ответственности.
Руководитель отдела ведения производста МуПо Трийн Уудевяли однако была убеждена, что она не может наказывать Bolt. «Bolt не организует таксоизвоз, а содержит платформу, где организаторы таксоизвоза могут предлагать услуги. У тех транспортных средств, где Bolt является организаторов таксоизвоза, по моим данным, все в порядке», – объяснила Уудевяли.
Таким образом МуПо занимается лишь последствиями ошибок системы, то есть единичными случаями. Поэтому что-то предпринимать сложно. «Мы готовы на основании фактов возбудить производство о проступке, но для этого нужно выполнить два условия: должно быть фото, на котором водитель осуществляет услугу таксоизвоза, а также точно нужен свидетель того, как было сделано фото», – сказала Уудевяли.
Bolt очень умно организовал свою работу в Эстонии. Помимо платформы у компании есть предприятие под названием Bolt Service OÜ, у которого есть разрешение на таксоизвоз и которое оно может предлагать водителям-партнерам.
Зато полиция разогнала таксистов в аэропорту
Успешным стал лишь один метод контроля, который практикуют муниципальные и государственные полицейские. Это рейд в местах, где собирается много клиентов и как обычных такси, так и работающих через приложение. Один из таких рейдов был проведен в Таллиннском аэропорту в чертверг. Был задержан гражданин Белоруссии 1970 года рождения, который соврал полиции о цели своего нахождения в Эстонии. Также был пойман гражданин Украины 1982 года рождения, который предлагал услугу таксоизвоза без разрешения на работу в Эстонии.
Также были обнаружены восемь водителей, которые нарушили Закон об общественном транспорте. К примеру, отсутствовала карта обслуживания. Задержан был и один водитель с признаками употребления наркотических веществ, его увезли на экспертизу.