Кылварт: город не может выбрасывать из общественного транспорта плохо пахнущих бездомных

Члены Таллиннского горcобрания от партии EKRE Март Каллас и Кайрет Реммак-Грассманн направили мэру запрос, в котором интересуются, какие меры были предприняты городом для удаления людей с ненадлежащей гигиеной из общественного транспорта и намерены ли столичные власти решить проблему и заняться пьяными пассажирами.

Кылварт ответил, что люди с плохой гигиеной и в состоянии алкогольного опьянения могут вызывать неприятные чувства у людей в общественном транспорте, но мы никогда не должны забывать, что они тоже являются членами нашего общества и, независимо от их социального происхождения, имеют право на достойное и равное обращение.

«Цель состоит не в том, чтобы удалить самых слабых из общества, а в том, чтобы заново социализировать их. Как мы знаем, каждое общество так же сильно, как и его самое слабое звено. Поэтому мы сосредоточились на выявлении причин проблем, их картографировании и поиске решения», - сказал Кылварт.

Мэр объяснил, что компания Tallinna linnatransport дала водителям общественного транспорта рекомендации и конкретные инструкции о том, как справляться с такими ситуациями. Сначала водитель сам должен призвать нарушителя к порядку и попросить его покинуть транспортное средство. Если пассажир не выполняет распоряжение, водитель звонит в охранную компанию, а если человек проявляет агрессию, на место вызывается полиция.

«Внимание всех водителей общественного транспорта вновь обращается на то, что они должны быть более внимательными и дейстовать в соответствии с ситуацией. В то же время необходимо учитывать, что водитель транспортного средства не всегда может при помощи зеркал заднего вида оценить, находится ли в саоне человек с плохой гигиеной и/или опьянением», - сказал Кылварт.

Депутаты горсобрания от EKRE также спросили, как решается проблема дневного быта бездомных в Таллинне и есть ли у них возможности для мытья. Кылварт ответил, что бездомные могут пользоваться услугами дневного центра, где они могут помыться и получить соответствующие сезону одежду и обувь.