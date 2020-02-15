В горящем доме спасатели нашли два трупа

В Центр тревоги сообщение о пожаре в деревне Кергу поступило в 12.05. На момент звонка из-под крыши хуторского дома вырывал темный дым. По предварительной информации, в здании было два человека.

В 12.24 первым на место прибыли спасатели из Ярваканди, они сразу приступили к поискам пострадавших и тушению пожара. В 12.30 в здании нашли первого погибшего, а в 13.07 нашли и второго. Полиция занимается установлением личностей погибших. В доме огонь уничтожил одну комнату и чердак.

Пожар был потушен в 14.40. Пока в здании не был найден дымовой датчик. Точный причины и обстоятельства пожара будет выяснены в ходе расследования.