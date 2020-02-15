Сб, 15.02.2020
Менталитет эстонского коллекционера не располагает к общению, большинство привыкло сидеть в своем углу и не общаться с коллегами по увлечению. Герман Тяхт

В горящем доме спасатели нашли два трупа

Сегодня, 15 февраля, в волости Пыхья-Пярнумаа в деревне Кергу вспыхнул пожар в жилом доме, в результате чего погибли двое.

В Центр тревоги сообщение о пожаре в деревне Кергу поступило в 12.05. На момент звонка из-под крыши хуторского дома вырывал темный дым. По предварительной информации, в здании было два человека.

В 12.24 первым на место прибыли спасатели из Ярваканди, они сразу приступили к поискам пострадавших и тушению пожара. В 12.30 в здании нашли первого погибшего, а в 13.07 нашли и второго. Полиция занимается установлением личностей погибших. В доме огонь уничтожил одну комнату и чердак.

Пожар был потушен в 14.40. Пока в здании не был найден дымовой датчик. Точный причины и обстоятельства пожара будет выяснены в ходе расследования.

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