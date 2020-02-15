Дома из грибов: невероятная альтернатива бетону

Вы любите собирать грибы? Если да, то наверняка знаете, как быстро они вырастают — буквально за пару дней. Организация Company New Heroes и биотехнологическая компания Krown Design взяли этот факт за основу проекта, который представили на Датской неделе дизайна. Это здание на натуральной основе с использованием материалов, которые растут из земли: дерево и мицелий. Последний известен как корневая система грибов. Для роста и питания дизайнеры заполняли подложки конопляными отходами. Рост грибов до итогового состояния занял всего четыре дня. Когда стены были готовы, создатели вытащили мицелий, чтобы они не продолжали расти.