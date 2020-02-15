Сб, 15.02.2020
В плане социальной поддержки нам и вправду надо очень надеяться на родственников и друзей. Петер Зашев

Эксперты выяснили, защищает ли алкоголь от коронавируса

Alkoholiga haiguseid ravida ei saa.

ФОТО: Shutterstock

Употребление алкоголя не снизит шансы заражения новым коронавирусом. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич.

Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e460ec39a794713ae177f0c

«Употребление крепкого алкоголя или любого вида алкоголя не является эффективной мерой по предотвращению заражения COVID-2019», — сказал он.

Язаревич отметил, что наиболее эффективной мерой для предупреждения вируса станет следование нормам гигиены.

Представитель организации уточнил, что наибольшую опасность вирус представляет для пожилых людей, а также для тех, кто страдает от заболеваний сердца или диабета. При этом заразиться коронавирусом может каждый человек, отметил Язаревич.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ