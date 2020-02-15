Эксперты выяснили, защищает ли алкоголь от коронавируса

«Употребление крепкого алкоголя или любого вида алкоголя не является эффективной мерой по предотвращению заражения COVID-2019», — сказал он.

Представитель организации уточнил, что наибольшую опасность вирус представляет для пожилых людей, а также для тех, кто страдает от заболеваний сердца или диабета. При этом заразиться коронавирусом может каждый человек, отметил Язаревич.