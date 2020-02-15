Картина дня: долги производителя мебели, Маарду как столица таксоизвоза и подозревающаяся в секс-преступлении учительница

Школьную учительницу обвиняют в сексуальной связи с ученицей

На следующей неделе в Нарве пройдет предварительное заседание по делу учительницы, до сих пор работающей в одной из школ Эстонии. Читать далее...

Еще один эстонский производитель мебели дышит на ладан

Если в прошлом году из коммерческого регистра исчезло название фирмы Ritsu, которая производила деревянные дома недалеко от Тырва, то в этом году с экономическими трудностями столкнулась компания Scandinavian Furniture, прозводитель мебели и второй по величине налогоплательщик в маленьком городе в Валгаском уезде. Читать далее...

Кылварт: город не может выбрасывать из общественного транспорта плохо пахнущих бездомных

Мэр Таллинна Михаил Кылварт сказал, что, хотя не соблюдающие личную гигиену или просто пьяные люди могут вызывать дискомфорт в общественном транспорте, нельзя забывать, что они также являются членами общества, имеющими право на равное и достойное обращение. Читать далее...

Сколько денег в прошлом году жители Эстонии доплатили налоговому департаменту и сколько получили обратно?

В прошлом году самая распространенная сумма возврата подоходного налога составляла 100-250 евро, а сумма доплаты - 100-500 евро. Читать далее...

Каллас: Партия реформ выступает за Эстонию, где не нарываются на ссоры с Россией

Председатель Партии реформ Кая Каллас сказала на прошедшем в субботу в Тарту заседании собрания уполномоченных партии, что задача Партии реформ как крупнейшей оппозиционной партии заключается в том, чтобы быть позитивной альтернативой правительству. Читать далее...

В Ласнамяэ почтили память погибших в Афганской войне

Сегодня, 15 февраля, в 31-ю годовщину вывода Советских войск из Афганистана, ветераны-афганцы, представители общественных организаций, близкие и друзья погибших воинов собрались в ласнамяэском парке Тондилоо, известном также как парк Кивила, чтобы отметить день окончания боевых действий и почтить память погибших в ходе этой военной кампании. Читать далее...

Удиравшему от полиции и попавшему в ДТП 15-летнему юноше дали максимально возможное наказание

15-летний молодой человек, который в Таллинне удирал от полиции на автомобиле Volvo и врезался в другую машину, предстал перед судом. Читать далее...

Заложенные дома и пирамидальная схема: как эстонцы пытаются разбогатеть

Почти у каждого жителя Эстонии есть знакомый, который пытался разбогатеть с помощью какой-то пирамидальной схемы или сетевого маркетинга. Читать далее...

Как Маарду стал столицей такси в Эстонии: тяжба с Bolt продолжается

Путаница с иностранными водителями, недоразумения с языковыми требованиями и картами транспортного средства, смутное понятие ответственности и кардинально отличающееся понимание закона — в приложения таксоизвоза Эстонии царит полные хаос. Читать далее...

В горящем доме спасатели нашли два трупа

Сегодня, 15 февраля, в волости Пыхья-Пярнумаа в деревне Кергу вспыхнул пожар в жилом доме, в результате чего погибли двое. Читать далее...

На кладбище появились предупреждения: некоторые могилы начнут использовать повторно

Примерно треть могильных участков на Йыхвиском кладбище заброшена и неухожена. Предупреждение волостного управления, что на неухоженных участках начнут хоронить повторно, пока ни у кого реакции не вызвало, и заброшенные места захоронения снова начнут выделять желающим. Читать далее...

Ветер до 27 м/с: на Эстонию вновь обрушится непогода

В воскресенье, 16 февраля, после обеда в Эстонии поднимется сильный ветер, который сохранится до утра понедельника, предупреждает Служба погоды Эстонии. Читать далее...

Китай вводит смертную казнь за сокрытие симптомов коронавируса

Китайские власти запретили больным с температурой или кашлем путешествовать по стране на автобусах, поездах и самолетах. Они объявили, что вводится уголовное преследование за распространение заболевания. Читать далее...

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