Каллас: Партия реформ выступает за Эстонию, где не нарываются на ссоры с Россией

«Сформулировать нашу позитивную альтернативу для Эстонии очень просто. Мы выступаем за открытую и дружелюбную Эстонию, где ко всем социальным группам относятся с уважением. Это Эстония, в которой ценят устремленность вперед, частную инициативу и возможности всесторонней самореализации. Это Эстония, открытая для новых идей и людей, потому что у нас мудрый и уверенный в себе народ и чистая природа. Эстония, где поддерживают нашу международную репутацию и не нарываются на ссоры с Россией», - сказала Каллас.

Она перечислила три сферы политики, в которых Партия реформ в ближайшее время планирует выступить с инициативами.

«Говоря об образовании, нельзя обойти стороной тему эстоноязычного образования. Дело в том, что по результатам тестов PISA и статистике рынка труда мы видим, что люди, которые в Эстонии не говорят по-эстонски, получают худшее образование, а потому и рабочие места с худшей зарплатой», - сказала Каллас. По ее словам, переход на эстоноязычное образование не должен быть резким, но начинать нужно с детских садов, чтобы дети не вырастали с плохим знанием эстонского языка.

«Разумеется, в разработке плана должно участвовать русскоязычное сообщество. Можно было бы также подумать и о создании одной государственной гимназии с направлением русского языка и литературы вроде Немецкой гимназии или Английского колледжа. Нужно увеличивать число преподавателей эстонского языка, чтобы ни одно желание учить эстонский язык не спотыкалось на том, что учителей попросту нет», - пояснила Каллас.

Во-вторых, по словам Каллас, Эстонии нужны экономические ориентиры и современная налоговая система.

«Партия реформ работает над тем, чтобы налоговая система Эстонии поощряла целеустремленность, а не наказывала работников и не облагала налогом среднюю пенсию по старости», - сказала Каллас.

В-третьих, лидер Партии реформ отметила климатическую политику.

«У Эстонии отличный шанс найти экономические возможности в стремлении к климатической нейтральности, поскольку все связанное с климатическим переворотом будет очень сильно влиять на нашу жизнь — начиная с банковского дела и заканчивая сельским хозяйством. Так же, как мы почуяли возможности цифровой революции раньше остальных, нам и здесь нужно действовать быстро и с умом», - сказала Каллас.

Комментируя политическую обстановку, Каллас сказала, что спор о разрушении пенсионной системы ненадолго сплотил правящую коалицию, но, поскольку речь идет о политическом шаге с долгосрочными негативными последствиями, Партия реформ уверенно выступает против разрушения второй пенсионной ступени.