Полиция ищет пропавшего со среды Янека

Последний раз Янека (на фото) видели утром в среду, когда он покинул место размещения в Выру. В течение нескольких следующих дней он не отвечал на сообщения близких, которые пытались с ним связаться. На данный момент его местоположение неизвестно.

Полицейские патрули обошли Выру и различные окрестности, куда Янек мог пойти. Также с помощью дрона были проверены труднодоступные места. Пока что поиски результатов не дали.

Рост Янека 1,74 м, коренастого телосложения, у него светлые короткие волосы. Он может быть одет в сероватую куртку, треники и разноцветные кроссовки.