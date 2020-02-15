Антарктика 200 - новая глава в морской истории Эстонии, или ласточки с крыльями альбатросов

С бешеной скоростью прошло время с октября 2018 года, когда антарктическое путешествие начало потихоньку обретать форму.
Теперь мы отправляемся на финальный этап с Фолклендов в чилийский Пунта-Аренас, где проект "Антарктика 200" закончится, а яхта "Адмирал Беллинсгаузен" отправится в путешествие на Аляску, чтобы уже в июле-августе идти в арктических водах.
На борту нашего железного судна за время путешествия побывало более ста человек, которые так или иначе внесли свой вклад в экспедицию, и чьи мысли и действия навсегда останутся в нашей истории путешествий. Однажды мы внимательно прочитаем полную добрых пожеланий корабельную гостевую книгу и подсчитаем, сколько старых и новых друзей посетили нас.
Этих встреч было на радость много, и они яркой нитью вплетены в ткань нашего путешествия. Мы не можем здесь поименно поблагодарить всех дорогих людей, которые сопереживали нам и поддерживали нас, потому что, при всем уважении, Postimees не обладает объемами собрания сочинений Бальзака.
Свои материалы, знакомящие с нашей маленькой страной и большой морской историей, мы пронесли через самую разную погоду. Многочисленные семинары, конференции, художественные мероприятия, открытие антарктической фотовыставки, приемы в исторически ценных географических обществах Санкт-Петербурга, Лондона и Лиссабона, приемы в эстонских посольствах и на антарктических научных базах.
Сколько поддержки, помощи и сопереживания! Сколько друзей с яркими глазами махали нам с набережных, а потом поддерживали с нами контакт. Своей жизнью начали жить камера нашего оператора Си-Джея Каска и отснятый с помощью дронов видеоматериал. Множество интервью было дано через спутниковый телефон и по электронной почте. Сотни открыток были отправлены домой из портов. Мы с волнением ждем, когда ученые начнут изучать образцы воды и пыли, собранные нами на протяжении всей поездки.
Мы благодарны всем историкам и ученым, которые предоставили нашей команде дополнительные знания о море, окружающей среде, морских птицах и животных, морской физике и химии, биологии и многом другом. Спасибо корабельным художникам Роману и Анне, которые сделали экспедицию своего рода художественным событием! Наши дорогие друзья, студенты Эстонской морской академии Каролина и Юлиус, спасибо вам и попутного ветра в дальнейших морских приключениях!
Члены нашей команды уже получили отовсюду десятки приглашений - от Сааремаа до Испании - приехать и поговорить об экспедиции и Антарктиде. Ой, есть что вспомнить и чем поделиться с другими!
Антарктический этап, кульминация нашего путешествия, прошел под командованием капитана Индрека Киви. Индрек служил капитаном на ледоколе "Ботника" в полярных водах, но до сих пор - только в северных широтах. Он вспомнил, как его когда-то приглашали поговорить со школьниками о море. Один маленький мальчик поднял руку и спросил, был ли Киви когда-либо героем. Тот ответил, что скорее действовал осторожно и безопасно, чтобы никому не пришлось проявлять героизм. Именно так он руководил нами на пути от Рио-де-Жанейро на протяжении всех этих тысяч морских миль.
Героем так не станешь, зато можно безопасно и в приятной манере достичь всех своих целей, а кроме того, в течение десяти дней быть флагманом президента Эстонии. Индрек сказал, что он всегда руководствовался девизом IMO (Международной морской организации): «Нам не нужны мертвые герои». Индрек также припомнил слова Роальда Амундсена, который сказал, что когда вы принимаете взвешенные решения, пытаетесь все предвидеть, и у вас все складывается, как надо, люди говорят, что вам повезло. Когда подготовка недостаточна и вы принимаете неправильные решения, все склонны думать, что вам просто не повезло. Один легендарный эстонский яхтенный капитан сказал, что удача - это черта характера. В этом случае найти для экспедиции капитанов с лучшим характером - а помимо Индрека Киви, это еще и Меэлис Саарлайд и Индрек Лепп - было бы трудно.
Резюме Индрека Киви включало в себя все моря мира. Все, кроме Антарктики, и теперь этот пробел заполнен. Но Антарктида была и для него сильным впечатлением. Когда мы говорили с ним о выживании на Фолклендском побережье, мы припоминали друг другу невероятно роскошные и красивые айсберги, китов, пингвинов, тюленей, научные базы, переменчивую погоду и многое другое. Наконец, Индрек задумался и сказал,что люди, которых мы встретили на борту, их внутренние миры, стали для него самым большим впечатлением этой поездки - возможно, даже больше, чем сама Антарктика.
Затем мне пришло на память прошлогоднее рассуждение одного вахтенного матроса на тему того, идут ли в море симпатичные люди или это море делает их такими. Потом Индрек вспомнил фразу нашего кока Венны о том, что мир научил его смирению. Мы не цари природы, мы часть природы. Поэтому сохранение окружающей среды - одна из болевых точек, которую мы хотели решить в нашей поездке - было абсолютно элементарным.
Робин Кокс Джонстон, победитель первого парусного соревнования «Золотой глобус» (1968), сказал, что даже религиозному человеку нет смысла по время шторма ложиться на койку и просить у бога рифленых парусов. Кое-что главное нужно все-таки сделать самому. Мы тоже так сделали. На пути из Ушуайи вместе с Индреком Киви на борту был капитан Яанус Ханнес. Яанус работал старшим помощником в антарктических водах в течение семи лет и был особенно хорошо знаком с местными условиями. В дополнение к безопасности, это также дало нам уникальную возможность получить важную информацию о дикой природе и посетить тамошние заливы.
Об этой экспедиции можно было бы написать много, и книги, вероятно, появятся. Но, на мой взгляд, красивым и символичным окончанием нашей экспедиции стала маленькая девочка, чей отец работает спасателем на Фолклендских островах. Когда мы подошли к Фолклендам, мы приняли участие в учениях по спасению местной вертолетной команды, которая перебрасывала парамедика на борт судна при сильном ветре. После чрезвычайно сложной, отлично выполненной операции, люди пришли к нам в гости на борт судна.
Главная причина - Тармо Муст, член вертолетного отряда, снова крайне симпатичный и уважаемый эстонец, который четыре года проработал здесь на этой тяжелой работе. Одного из гостей сопровождала четырехлетняя дочь. Ее искреннее восхищение нашим кораблем, каждой деталью в каютах, на палубе и в камбузе, тронули всех нас до глубины души. Девочка пошла домой с отцом, но ее повторенные десятки раз слова: «Это был мой лучший день!» остались с нами на борту. Сколько лучших дней и моментов экспедиции мы потом вспомнили в этом свете! Возможно, я ошибаюсь, потому что здесь очень сильный ветер, но, думаю, что он был не единственной причиной, по которой в некоторых мужских глазах можно было заметить слезу. Я говорила это раньше и не устаю повторять: по-настоящему сильные и гуманные люди не боятся плакать.
Позже мы еще раз встретились с Тармо, и он сказал, что подаренную нами эмблему "Антарктика 200" его товарищ по команде пришил на рукав еще в день получения и уже участвовал с ней первой спасательной операции. Приятно думать, что даже в далеком Фолкленде благодаря нам некоторые добрые люди начали усердно искать дополнительную информацию об Эстонии.
Эти маленькие значки "Адмирал Беллинсгаузен" оставил во многих местах: на островах Оркней и Мадейра, в музеях Фрама и Ушуайя, в десятках антарктических научных станций, в гаванях Шетландских островов и Рио-де-Жанейро, в кампусе университетов Кембриджа и Монтевидео.
Мы уже целый год летаем как альбатросы! Или, точнее, как ласточки, которым дали крылья альбатросов, чтобы справиться с суровыми условиями Антарктиды.
Марис Пруули,
Порт-Стэнли