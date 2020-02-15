Антарктика 200 - новая глава в морской истории Эстонии, или ласточки с крыльями альбатросов

Героем так не станешь, зато можно безопасно и в приятной манере достичь всех своих целей, а кроме того, в течение десяти дней быть флагманом президента Эстонии. Индрек сказал, что он всегда руководствовался девизом IMO (Международной морской организации): «Нам не нужны мертвые герои». Индрек также припомнил слова Роальда Амундсена, который сказал, что когда вы принимаете взвешенные решения, пытаетесь все предвидеть, и у вас все складывается, как надо, люди говорят, что вам повезло. Когда подготовка недостаточна и вы принимаете неправильные решения, все склонны думать, что вам просто не повезло. Один легендарный эстонский яхтенный капитан сказал, что удача - это черта характера. В этом случае найти для экспедиции капитанов с лучшим характером - а помимо Индрека Киви, это еще и Меэлис Саарлайд и Индрек Лепп - было бы трудно.

Резюме Индрека Киви включало в себя все моря мира. Все, кроме Антарктики, и теперь этот пробел заполнен. Но Антарктида была и для него сильным впечатлением. Когда мы говорили с ним о выживании на Фолклендском побережье, мы припоминали друг другу невероятно роскошные и красивые айсберги, китов, пингвинов, тюленей, научные базы, переменчивую погоду и многое другое. Наконец, Индрек задумался и сказал,что люди, которых мы встретили на борту, их внутренние миры, стали для него самым большим впечатлением этой поездки - возможно, даже больше, чем сама Антарктика.

Затем мне пришло на память прошлогоднее рассуждение одного вахтенного матроса на тему того, идут ли в море симпатичные люди или это море делает их такими. Потом Индрек вспомнил фразу нашего кока Венны о том, что мир научил его смирению. Мы не цари природы, мы часть природы. Поэтому сохранение окружающей среды - одна из болевых точек, которую мы хотели решить в нашей поездке - было абсолютно элементарным.

Робин Кокс Джонстон, победитель первого парусного соревнования «Золотой глобус» (1968), сказал, что даже религиозному человеку нет смысла по время шторма ложиться на койку и просить у бога рифленых парусов. Кое-что главное нужно все-таки сделать самому. Мы тоже так сделали. На пути из Ушуайи вместе с Индреком Киви на борту был капитан Яанус Ханнес. Яанус работал старшим помощником в антарктических водах в течение семи лет и был особенно хорошо знаком с местными условиями. В дополнение к безопасности, это также дало нам уникальную возможность получить важную информацию о дикой природе и посетить тамошние заливы.