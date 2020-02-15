Сб, 15.02.2020
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  • Александр Логинов выиграл золото чемпионата мира и прервал две черные серии российского биатлона

Александр Логинов выиграл золото чемпионата мира и прервал две черные серии российского биатлона

Maailmameister Aleksandr Loginov.

ФОТО: Matthias Schrader/AP

Чемпионат мира по биатлону продолжился мужской спринтерской гонкой.

28 гонок без медалей - такова была серия сборной России по биатлону в этом сезоне. Печальную серию прервал лидер сборной России - Александр Логинов, выигравший золото в спринте ЧМ-2020. Кроме того, Логинов прервал еще одну печальную российскую традицию - 12 лет не было у россиян золота на чемпионатах мира в мужских личных гонках.

Беупречная стрельба на обоих рубежах, плюс быстрый бег - вот залог успеха Логинова в сегодняшней гонке.

Второе и третье место завоевали французы Кентен Фийон-Майе и Мартен Фуркад. Фуркад тоже отстрелял безупречно, но ногами проиграл Логинову почти 20 секунд. Четвертое и пятое место достались братьям Бё. Тарьей получил четвертое, а Йоханнес - пятое с отставанием от Логинова на 24 секунды.

Эстонские биатлонисты закончили спринт провалом - только Рене Захкна отобрался в пасьют с 59-го места. Калев Эрмитс стал 80-м, приучивший к низким местам Райдо Рянкель стал 95-м.

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