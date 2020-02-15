График ⟩ Сколько денег в прошлом году жители Эстонии доплатили налоговому департаменту и сколько получили обратно?

В прошлом году самая распространенная сумма возврата подоходного налога составляла 100-250 евро, а сумма доплаты - 100-500 евро, пишет Postimees.
Но были как те, кто получил обратно более 2000 евро, так и те, кто должен был заплатить государству более 50 000 евро.
На этой неделе началась подача налоговых деклараций за прошлый год, она продлится до 30 апреля. По состоянию на это утро около 220 000 человек подали свои налоговые декларации.
На бумаге подавать налоговые декларации можно будет с понедельника. Возврат переплаченных налогов начнется 26 февраля для тех, кто подает налоговые декларации в электронном виде, и 19 марта для тех, кто подает бумажные декларации.