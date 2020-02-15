График ⟩ Сколько денег в прошлом году жители Эстонии доплатили налоговому департаменту и сколько получили обратно?

Но были как те, кто получил обратно более 2000 евро, так и те, кто должен был заплатить государству более 50 000 евро.

На этой неделе началась подача налоговых деклараций за прошлый год, она продлится до 30 апреля. По состоянию на это утро около 220 000 человек подали свои налоговые декларации.