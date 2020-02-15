Еще один эстонский производитель мебели дышит на ладан

Если в прошлом году из коммерческого регистра исчезло название фирмы Ritsu, которая производила деревянные дома недалеко от Тырва, то в этом году с экономическими трудностями столкнулась компания Scandinavian Furniture, прозводитель мебели и второй по величине налогоплательщик в маленьком городе в Валгаском уезде.

По состоянию на среду производитель мебели Scandinavian Furniture имел задолженность по налогам в размере 110 317 евро. Есть у компании и другие долги в размере около 13 000 евро.

Совсем недавно руководители Scandinavian Furniture представили свой годовой отчет за 2017-й экономический год, в котором говорится, что компания пострадала от разрыва контракта на поставку на сумму более 110 000 евро со стороны посредничающей на немецком рынке компании Nordic Bet Factor.

