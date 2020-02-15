Предприятие Enefit Green в январе произвело рекордное количество электроэнергии

«В этом году исключительно теплая зима. Погода благоприятствовала нам и была именно такой ветреной, как надо. Мы последовательно работаем над обеспечением надежности ветряков и поэтому мы добились близкого к максимальному результата», - сказал председатель правления Enefit Green Ааво Кярмас.

Произведенного за прошлый месяц электричества хватило бы на год более чем на 55 000 средних домохозяйств, сообщил концерн Eesti Energia. Львиную долю этой энергии (147,5 гигаватт-часа) произвели ветропарки предприятия.

Наряду с ветропарками произведенный Enefit Green в январе рекордный объем электричества включает также продукцию расположенных в Эстонии и Польше солнечных парков, электростанций в Иру, Пайде, Валке и Броценах, ГЭС в Кейла-Йоа и системы производства возобновляемой энергии на Рузну, которая в общей сложности составила около 17,5 гигаватт-часа электричества. Наряду с электроэнергией когенерационные станции Enefit Green в Иру, Пайде и Валке произвели в январе почти 50 гигаватт-часов теплоэнергии.

Рост объема производства возобновляемой энергии способствует достижению стратегической цели Eesti Energia к 2023 году производить 45 процентов энергии из возобновляемых и альтернативных источников.