В Великобритании заложниками нового урагана стали тысячи людей

Об отмене рейсов в субботу, 15 февраля, уже заявили авиакомпании British Airways и easyJet. По прогнозам британских метеорологов, "Деннис" придет на Британские острова к вечеру субботы и будет продолжаться все воскресенье.

Ожидается, что сила ветра достигнет почти 100 км/ч, эксперты также предупреждают о риске затопления из-за сильных дождей. Погода в этом районе будет нестабильной в течение всей недели.