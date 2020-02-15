Полиция просит вашей помощи: пропал без вести 45-летний Калев

Калев ушел от своего работодателя в волости Виру-Нигула в Ляэне-Вирумаа в четверг и вечером того же дня связался с ним по телефону. Затем Калев сказал, что находится возле Тартуской тюрьмы, но там его не обнаружили. Поскольку у Калева иногда возникают проблемы с ощущением времени и пространства, он может находиться совсем в другом уезде.

Полиция искала Калева в районах, в которые он мог отправиться, и у людей, которых он мог посетить, но его местонахождение пока не установлено. Он может искать убежища в хозяйственных постройках, поэтому полиция просит людей быть начеку и осмотреть вспомогательные здания, такие как сараи, сараи, гаражи и конюшни. Он также знаком с различными приютами, в которые также может пойти.

Рост Калева - 1 м 75 см, телосложение худощавое. Насколько известно, на нем была светло-серая куртка и брюки со светоотражающие полосами.