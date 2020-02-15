Пропавший на прошлой неделе 45-летний Калев нашелся

В субботу полиция обратилась за помощью в поисках 45-летнего Калева, которого в последний раз видели в четверг, 13 февраля.
Калев ушел от своего работодателя в волости Виру-Нигула в Ляэне-Вирумаа в четверг и вечером того же дня связался с ним по телефону. Затем Калев сказал, что находится возле Тартуской тюрьмы, но там его не обнаружили. Поскольку у Калева иногда возникают проблемы с ощущением времени и пространства, он мог находиться совсем в другом уезде.
Полиция искала Калева в районах, в которые он мог отправиться, и у людей, которых он мог посетить, но его местонахождение установить не удалось.
Сегодня пресс-служба Департамента полиции и погранохраны сообщила, что Калев найден и с ним все в порядке.