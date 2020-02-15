В Калининграде неизвестный открыл стрельбу на улице, есть погибшие

По словам очевидцев, стрелявший доставлен в больницу скорой медицинской помощи. По неподтвержденным данным, погибшие — муж и жена, торговавшие на рынке, их сын госпитализирован.

Огонь открыли из автомата, были слышны три выстрела, рассказал собеседник «Медиазоны». По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, неизвестный открыл стрельбу из охотничьего карабина. Он застрелил двух прохожих, после чего попытался покончить с собой, рассказал источник. «Злоумышленник ранен и госпитализирован»,— сообщил он.