Сб, 15.02.2020
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В Калининграде неизвестный открыл стрельбу на улице, есть погибшие

Vene politsei.

ФОТО: VASILY MAXIMOV / AFP

В Калининграде вечером произошла перестрелка у Центрального рынка, сообщает издание «Новый Калининград» со ссылкой на очевидцев. Погибли два человека.

Улица закрыта для движения, на проезжей части лежит автоматическое стрелковое оружие. Сотрудники силовых структур информацию о количестве убитых уточнить отказались, но факт стрельбы подтвердили.

По словам очевидцев, стрелявший доставлен в больницу скорой медицинской помощи. По неподтвержденным данным, погибшие — муж и жена, торговавшие на рынке, их сын госпитализирован.

Огонь открыли из автомата, были слышны три выстрела, рассказал собеседник «Медиазоны». По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, неизвестный открыл стрельбу из охотничьего карабина. Он застрелил двух прохожих, после чего попытался покончить с собой, рассказал источник. «Злоумышленник ранен и госпитализирован»,— сообщил он.

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