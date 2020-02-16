В Таллинне водитель сбил пешехода и бросил его на дороге

Вчера, 15 февраля, в 23.04 поступило сообщение о ДТП в Таллинне возле улицы Татари 1/2, где неизвестный водитель на светлом автомобиле сбил 35-летнего пешехода. Пострадавший был доставлен в Ида-Таллиннскую центральную больницу. Водитель скрылся с места ДТП.