Вс, 16.02.2020
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В Таллинне водитель сбил пешехода и бросил его на дороге

Скорая помощь. Фото иллюстративное.

ФОТО: Eero Vabamägi / Postimees

В субботу поздно вечером в Таллинне неизвестный водитель сбил человека и скрылся с места ДТП.

Вчера, 15 февраля, в 23.04 поступило сообщение о ДТП в Таллинне возле улицы Татари 1/2, где неизвестный водитель на светлом автомобиле сбил 35-летнего пешехода. Пострадавший был доставлен в Ида-Таллиннскую центральную больницу. Водитель скрылся с места ДТП.

Все обстоятельства ДТП выясняются.

Полиция просит очевидцев этой аварии позвонить по номеру 612 3000 или написать письмо на адрес электронной почты pohja.lmt@politsei.ee.

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