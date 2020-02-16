В Китае перечислили связанные с коронавирусом нарушения, за которые грозит смертная казнь

К той же категории относятся лица с подозрением на коронавирус, чей отказ от лечения, карантина привел к распространению заболевания. Смертная казнь также предусмотрена за преднамеренный вред медицинским работникам, например, плевок во врача или повреждение защитной одежды.

Преднамеренная передача патогенов инфекционных заболеваний, приведшая к тяжким последствиям вплоть до гибели человека или серьезного ущерба государственной и частной собственности, карается пожизненным заключением или смертной казнью. Заражение без тяжких последствий грозит сроком от трех до десяти лет лишения свободы.

Чиновникам смертная казнь грозит за попытку использовать вспышку заболевания ради личного обогащения, а ответственным сотрудниками предприятий - за производство и продажу поддельных или некачественных лекарств. Сокрытие симптомов коронавируса, а также фактов поездки в Ухань и провинцию Хубэй может расцениваться как предумышленная угроза общественной безопасности и повлечь наказание от трех лет лишения свободы до смертной казни.

"В настоящее время борьба с вспышкой нового типа коронавируса вступила в решающую стадию, и в этот критический момент небольшое число людей умышленно скрывают свою болезнь, симптомы, неправильно информируют об истории поездок, проживания и тесных контактах, в результате этих действий многие люди и даже медицинский персонал были инфицированы или попали в карантин", - цитирует РИА "Новости" заявление пекинского суда.

15 февраля Национальная комиссия по здравоохранению Китая запретила жителям с кашлем, температурой и другими симптомами вирусного заболевания передвигаться по стране в автобусах, поездах и самолетах. Все граждане, возвращающиеся домой после праздников из зоны очага эпидемии, должны оставаться дома либо под наблюдением врачей 14 дней.

В КНДР, по данным южнокорейских СМИ, уже применяют высшую меру наказания за нарушения карантина по коронавирусу, хотя о случаях заражения COVID-19 в Северной Корее не сообщалось. Как пишет газета Dong-a Ilbo, расстреляли северокорейского торгового представителя, который после возвращения из Китая нарушил условия карантина и пошел в общественную баню. А высокопоставленный сотрудник Агентства национальной безопасности КНДР, скрывший свой визит в Китай, якобы был сослан на ферму.

Карантин для денег

Народный банк Китая на фоне распространения коронавируса выпустил на рынок около 600 миллиардов юаней (около 85,8 миллиардов долларов) новыми банкнотами, а использованные теперь поступают на дезинфекцию и на карантин от 7 до 14 дней.

В Ухань в конце января срочно направили 4 миллиарда юаней в новых банкнотах. Было приостановлено движение наличных средств между провинциями и внутри провинций с наиболее тяжелой эпидемической ситуацией, что снижает риск распространения заражения, сообщил на пресс-конференции в субботу замглавы китайского ЦБ Фань Ифэй.

Процесс выдачи наличных средств происходит с соблюдением мер контроля и гигиены. В регионах с наиболее тяжелой ситуацией банкноты должны пройти ультрафиолетовую или высокотемпературную дезинфекцию и храниться в банке 14 дней, после чего их снова можно вернуть в обращение. В районах, где ситуация не столь критична, "карантин" для банкнот ограничен неделей.

Деньги, поступающие в банк из больниц и с фермерских рынков, должны подвергаться специальной обработке и храниться изолированно, после дезинфекции они остаются в Народном банке Китая и не подлежат выдаче.

ВОЗ не берется прогнозировать развитие эпидемии

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности, что дальнейшее развитие вызванной коронавирусом эпидемии невозможно спрогнозировать.

В Японии заявили, что способы заражения коронавирусом на территории страны стало невозможно отслеживать. "До этого мы находились в фазе, когда пути заражения были видны. Теперь в ряде ситуаций их стало невозможно отследить. Положение дел изменилось", - сказал министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като.