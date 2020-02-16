Мужчина напал с ножом на служителей храма в центре Москвы: есть пострадавшие

Мужчина ранил двух человек в храме в центре Москвы этим утром. Нападавший задержан, им оказался 26-летний житель Липецкой области Ефим Ефимов.
Сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого «по горячим следам», передает РБК.
Настоятель храма Николая Чудотворца в Басманном районе Москвы протоиерей Кирилл Сладков рассказал РЕН ТВ подробности.
По его словам, мужчина забежал в центральный алтарь в очках, капюшоне, резиновых перчатках. Он также слушал музыку в наушниках. Когда настоятель храма и его помощник подошли к нему узнать, что случилось, мужчина достал нож и нанес ранение помощнику. После этого все присутствующие в алтаре попытались его остановить.
«В этот момент он нанес два ножевых ранения другому моему коллеге», — добавил Сладков. Оба служителя храма госпитализированы.
Нападавший заявил, что приехал в Москву на заработки из Липецка и не хотел совершать теракт, пишет Telegram-канал LIFE SHOT со ссылкой на источник в экстренных службах. «Не устраивает это лицемерие», — объяснил полицейским свой поступок Ефимов.
В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.