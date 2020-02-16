В РПЦ сравнили живущих с мужчинами вне брака женщин с "бесплатными проститутками"

Протоиерей Русской православной церкви подверг критике женщин, соглашающихся на сожительство. В Русской православной церкви заявили, что его резонансное высказывание не имело целью не оскорбить женщин.
"У нас женщины сами не понимают, что такое брак. Неохота сказать, что "я бесплатная проститутка", поэтому говорят: у меня гражданский брак. Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги - и всё, а так тебя никто за жену не считает", - сказал глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества "OrthodoxBRO".
Священник при этом отметил, что в России замужних женщин на миллионы больше, чем женатых мужчин. "Как так может быть? Да очень просто: те мужчины, про которых говорят, что они женаты гражданским браком, они не считают их за жен, это просто временная утеха. Потому что если бы он относился к ней как к жене - ну что, трудно зарегистрироваться, что ли? Да нет, никакого труда", - считает представитель церкви.
В Русской православной церкви заявили, что резонансное высказывание протоиерея Димитрия Смирнова имело целью не оскорбить женщин, а привлечь внимание к проблеме безответственности мужчин.
Как сообщалось, глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Смирнов на встрече с православной общественностью сравнил гражданских жён с "бесплатными проститутками". Между тем в РПЦ считают, что это высказывание не стоит понимать буквально.
"Отец Димитрий в свойственной ему образной манере привлек внимание к проблемам женщин, которые вынуждены проживать с мужчинами без регистрации брака. Можно предположить, что пастырский опыт священника показывает, что мужчины в таких случаях отказываются брать семейные обязательства и часто беспричинно оставляют гражданских жён, нанося им психологическую травму", - заявил "Интерфаксу" в воскресенье замглавы синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Поэтому, считает он, слова священника говорят о том, что "статус гражданской жены унижает достоинство женщины, делает ее уязвимым перед безнравственным и безответственным мужчиной".
Таким образом, продолжил Кипшидзе, слова священника следует рассматривать "не как направленные против женщин, а как направленные против тех, кто их унижает и использует".
"Церковь еще раз свидетельствует о том, что счастье в отношениях мужчины и женщины достижимо только на началах любви и взаимной ответственности, которую закрепляет в том числе и брак, регистрируемый государством", - отметил собеседник агентства.