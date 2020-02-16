В РПЦ сравнили живущих с мужчинами вне брака женщин с "бесплатными проститутками"

"У нас женщины сами не понимают, что такое брак. Неохота сказать, что "я бесплатная проститутка", поэтому говорят: у меня гражданский брак. Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги - и всё, а так тебя никто за жену не считает", - сказал глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества "OrthodoxBRO".

Священник при этом отметил, что в России замужних женщин на миллионы больше, чем женатых мужчин. "Как так может быть? Да очень просто: те мужчины, про которых говорят, что они женаты гражданским браком, они не считают их за жен, это просто временная утеха. Потому что если бы он относился к ней как к жене - ну что, трудно зарегистрироваться, что ли? Да нет, никакого труда", - считает представитель церкви.

В Русской православной церкви заявили, что резонансное высказывание протоиерея Димитрия Смирнова имело целью не оскорбить женщин, а привлечь внимание к проблеме безответственности мужчин.

Как сообщалось, глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Смирнов на встрече с православной общественностью сравнил гражданских жён с "бесплатными проститутками". Между тем в РПЦ считают, что это высказывание не стоит понимать буквально.

"Отец Димитрий в свойственной ему образной манере привлек внимание к проблемам женщин, которые вынуждены проживать с мужчинами без регистрации брака. Можно предположить, что пастырский опыт священника показывает, что мужчины в таких случаях отказываются брать семейные обязательства и часто беспричинно оставляют гражданских жён, нанося им психологическую травму", - заявил "Интерфаксу" в воскресенье замглавы синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Поэтому, считает он, слова священника говорят о том, что "статус гражданской жены унижает достоинство женщины, делает ее уязвимым перед безнравственным и безответственным мужчиной".

Таким образом, продолжил Кипшидзе, слова священника следует рассматривать "не как направленные против женщин, а как направленные против тех, кто их унижает и использует".