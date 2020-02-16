«Бессмысленная провокация России»: Марко Михкельсон советует сменить спикера Рийгикогу

Заместитель председателя комиссии по иностранным делам Рийгикогу Марко Михкельсон считает, что нужно заменить спикера парламента Хенна Пыллуааса, поскольку тот настаивает, что Эстония должна требовать возвращения принадлежавших ей после Тартуского мира территорий.
«Безопасность Эстонии — это не игрушка. Бессмысленно провоцируя Россию и разрушая последовательную внешнюю политику Эстонии, многие лидеры нынешней правящей коалиции (Пыллуаас, Сеэдер и Рейнсалу с его выкрутасами) сделали нашу безопасность и безопасность наших союзников (лица, требующие возвращения Печор от России, кажется, забывают, что Эстония член НАТО) беспричинно уязвимой», - сказал Михкельсон BNS.
«Наши службы разведки могли бы в дальнейших рапортах, говоря о российской угрозе, уделять внимание и тому, что мы сами могли бы сделать, чтобы избежать этой угрозы. Ведь поведение политиков является частью сдерживания или его расшатывания», - отметил Михкельсон.
«Пыллуаас ругает Партию реформ, но забывает, что в 2012 году за переговоры о границе выступали все четыре представленные в парламенте партии и в то время инициатива принадлежала скорее IRL. Председатель Isamaa Сеэдер, по-видимому, забыл, что с весны 2013 года действует решение собрания уполномоченных (принятое 59 голосами против трех) поддержать заключение пограничных договоров с Россией именно в нынешней формулировке. Я надеюсь, что министр обороны Юри Луйк, так много сделавший для заключения пограничных договоров, не останется молчаливым наблюдателем и скажет свое веское слово», - сказал Михкельсон.
«Но сейчас правительство похоже на базар, где пытаются перекричать друг друга или перехитрить дурачков. Пыллуаас за наплевательское отношение к общей позиции комиссии по иностранным делам за 13 января 2020 года (спикер Рийгикогу не может говорить о предъявлении России территориальных требований, поскольку Рийгикогу не давал ему таких полномочий) заслуживает вотума недоверия. В марте коалиция может предложить заменить Хенна Пыллуааса кем-нибудь другим. Давно пора», - отметил Михкельсон.