«Бессмысленное провоцирование России»: Марко Михкельсон советует сменить спикера Рийгикогу

«Безопасность Эстонии — это не игрушка. Бессмысленно провоцируя Россию и разрушая последовательную внешнюю политику Эстонии, многие лидеры нынешней правящей коалиции (Пыллуаас, Сеэдер и Рейнсалу с его выкрутасами) сделали нашу безопасность и безопасность наших союзников (лица, требующие возвращения Печор от России, кажется, забывают, что Эстония член НАТО) беспричинно уязвимой», - сказал Михкельсон BNS.

«Наши службы разведки могли бы в дальнейших рапортах, говоря о российской угрозе, уделять внимание и тому, что мы сами могли бы сделать, чтобы избежать этой угрозы. Ведь поведение политиков является частью сдерживания или его расшатывания», - отметил Михкельсон.

«Пыллуаас ругает Партию реформ, но забывает, что в 2012 году за переговоры о границе выступали все четыре представленные в парламенте партии и в то время инициатива принадлежала скорее IRL. Председатель Isamaa Сеэдер, по-видимому, забыл, что с весны 2013 года действует решение собрания уполномоченных (принятое 59 голосами против трех) поддержать заключение пограничных договоров с Россией именно в нынешней формулировке. Я надеюсь, что министр обороны Юри Луйк, так много сделавший для заключения пограничных договоров, не останется молчаливым наблюдателем и скажет свое веское слово», - сказал Михкельсон.