США выделит миллиард "Инициативе трех морей": деньги принесут пользу и Эстонии

По оценке президента Эстонии Керсти Кальюлайд, план США выделить на проекты «Инициативы трех морей» миллиард долларов говорит о вере США в экономику региона.

Справка "Инициатива трех морей" получила такое название потому, что охватывает территории между Балтийским, Черным и Адриатическим морями. В этом проекте участвуют 12 государств ЕС: Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Словакия, Австрия, Венгрия, Словения, Хорватия, Румыния и Болгария. Важные партнеры инициативы — США, ЕС и Германия. Цель инициативы — развивать сотрудничество прежде всего для развития инфраструктур в энергетическом, транспортном и цифровом секторе, тем самым совершая вклад в рост экономики, сплоченности и безопасности ЕС.

«Цель Эстонии — добавить проходящему этим летом саммиту Инициативы трех морей практические аспекты, в том числе подробнее обсудить цели и модель финансирования нового Фонда инициативы трех морей», - сказала Кальюлайд на конференции по безопасности в Мюнхене.

«Страны Трех морей составляют треть территории ЕС, в этих государствах проживает в общей сложности 105 миллионов человек. В то же время, совокупный ВВП этих стран составляет менее одной пятой части ВВП ЕС. Поэтому важно найти возможности привлекать больше инвестиций в инфраструктуры, энергетику и цифровую сферы этих стран и тем самым развивать и сотрудничество между европейскими странами», - сказала президент.

«Но для того, чтобы мы могли успешно сотрудничать по вопросам инфраструктуры и энергетики, мы должны уделять больше внимания и дигитализации и умному сообщению. Одна из целей предстоящего в начале лета в Таллинне саммита Инициативы трех морей — поставить более высокие цели и в области развития цифрового сотрудничества и цифровой грамотности государств», - сказала Кальюлайд.

До проходящего в Эстонии саммита осталось всего четыре месяца, его цель — создать единую концепцию целей инициативы и решить, в каком направлении двигаться дальше.