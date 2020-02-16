Результаты проверок: большинство многоквартирных домов имеют опасные для жизни недочеты

Главный инспектор бюро надзора за безопасностью Идаского спасательного центра Ирина Белик сказала, что недочеты по части пожарной безопасности обнаруживают в 90 процентах жилых домов. Однако дом по Нарвскому шоссе, 80 в Йыхви она после осмотра двух подъездов назвала чуть ли не образцовым.

Плод разъяснительной работы

Инспектору пришлось по душе, что места для хранения велосипедов и колясок оборудованы в бывших помещениях мусоропровода: у каждого подъезда свое помещение и оно доступно для всех жильцов. "Это очень хорошее решение, ведь иначе коляски и велосипеды в подъезде были бы очень большой проблемой", - отметила Белик.

"В начале 2000-х шахты мусоропроводов законсервировали и решили, что поскольку в доме нет подвалов, то получившиеся помещения используют для хранения колясок, велосипедов, санок и прочего. Это очень удобно", - объяснил председатель квартирного товарищества Аркадий Закарлюка.

В ходе рейда обращали также внимание на то, чтобы места общего пользования не были захламлены вещами. В подъездах Белик обнаружила мелкие недостатки: например, неправильно изображенные стрелки на эвакуационном знаке и коврик перед лестницей, который следовало бы заменить на резиновый мат. "Лестничные площадки чистые, на верхнем окне подъезда имеется ручка, как полагается, только эту старую табуретку надо убрать от дверей квартиры", - прокомментировала она.

Руководящий несколькими квартирными товариществами Закарлюка сказал, что в общем люди информированы об угрозах. "Самая большая ценность - это жизнь человека, и из-за трагических случаев в разных городах Эстонии люди прекрасно понимают это".

По словам чиновника Спасательного департамента, большой плюс, когда председатель квартирного товарищества проводит разъяснительную работу с жильцами. "Это помощь как для нас, так и для всех жильцов этого дома. Разумеется, если что-то требуется вывезти, то это означает расход денег, но когда погибает человек, то деньги теряют значение".

В трех городах

На этой неделе Идаский спасательный центр проверял выполнение требований безопасности наряду с Йыхви в Пюсси и Тапа.

"Связанные с огнем несчастья чаще всего начинаются дома. В многоквартирном доме, где бок о бок проживает много семей, профилактика возгораний важна, чтобы свои обязанности выполняли как квартирное товарищество, так и все квартировладельцы", - отметил руководитель бюро надзора за безопасностью Идаского спасательного центра Марти Сийм.

Инспектор бюро надзора за безопасностью Идаского спасательного центра Райли Ланно добавила, что подъезд должен быть легко проходимым и чистым. Двери на пути выхода должны открываться также без ключей, чтобы жильцы не попали в западню и могли безопасно покинуть здание.

По оценке инспекторов, в прошлом году в Вирумаа больше всего проблем возникало с эвакуацией, то есть с безопасным выходом из многоквартирного дома, но в случае несчастья именно это наиболее важно.