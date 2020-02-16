Результаты проверок: большинство многоквартирных домов имеют опасные для жизни недочеты

Идаский спасательный центр вновь уделяет внимание подъездам многоквартирных домов, где проблемой является складирование детских колясок, велосипедов и старой мебели, которые в случае пожара мешают жильцам покинуть дом, а также затрудняют работу оказывающих помощь, пишет "Северное Побережье".
Главный инспектор бюро надзора за безопасностью Идаского спасательного центра Ирина Белик сказала, что недочеты по части пожарной безопасности обнаруживают в 90 процентах жилых домов. Однако дом по Нарвскому шоссе, 80 в Йыхви она после осмотра двух подъездов назвала чуть ли не образцовым.
Плод разъяснительной работы
Инспектору пришлось по душе, что места для хранения велосипедов и колясок оборудованы в бывших помещениях мусоропровода: у каждого подъезда свое помещение и оно доступно для всех жильцов. "Это очень хорошее решение, ведь иначе коляски и велосипеды в подъезде были бы очень большой проблемой", - отметила Белик.
"В начале 2000-х шахты мусоропроводов законсервировали и решили, что поскольку в доме нет подвалов, то получившиеся помещения используют для хранения колясок, велосипедов, санок и прочего. Это очень удобно", - объяснил председатель квартирного товарищества Аркадий Закарлюка.
В ходе рейда обращали также внимание на то, чтобы места общего пользования не были захламлены вещами. В подъездах Белик обнаружила мелкие недостатки: например, неправильно изображенные стрелки на эвакуационном знаке и коврик перед лестницей, который следовало бы заменить на резиновый мат. "Лестничные площадки чистые, на верхнем окне подъезда имеется ручка, как полагается, только эту старую табуретку надо убрать от дверей квартиры", - прокомментировала она.
Руководящий несколькими квартирными товариществами Закарлюка сказал, что в общем люди информированы об угрозах. "Самая большая ценность - это жизнь человека, и из-за трагических случаев в разных городах Эстонии люди прекрасно понимают это".
По словам чиновника Спасательного департамента, большой плюс, когда председатель квартирного товарищества проводит разъяснительную работу с жильцами. "Это помощь как для нас, так и для всех жильцов этого дома. Разумеется, если что-то требуется вывезти, то это означает расход денег, но когда погибает человек, то деньги теряют значение".
В трех городах
На этой неделе Идаский спасательный центр проверял выполнение требований безопасности наряду с Йыхви в Пюсси и Тапа.
"Связанные с огнем несчастья чаще всего начинаются дома. В многоквартирном доме, где бок о бок проживает много семей, профилактика возгораний важна, чтобы свои обязанности выполняли как квартирное товарищество, так и все квартировладельцы", - отметил руководитель бюро надзора за безопасностью Идаского спасательного центра Марти Сийм.
Инспектор бюро надзора за безопасностью Идаского спасательного центра Райли Ланно добавила, что подъезд должен быть легко проходимым и чистым. Двери на пути выхода должны открываться также без ключей, чтобы жильцы не попали в западню и могли безопасно покинуть здание.
По оценке инспекторов, в прошлом году в Вирумаа больше всего проблем возникало с эвакуацией, то есть с безопасным выходом из многоквартирного дома, но в случае несчастья именно это наиболее важно.
Самой большой проблемой по-прежнему остаются хранящиеся в подъездах детские коляски, велосипеды, горшечные цветы и старая мебель, которые становятся препятствием при выходе из дома, а также при возгорании выделяют дым, оставляющий жильцов в западне в своих квартирах.
Хранимые в подъезде предметы мешают также сотрудникам служб оказания помощи, например, работникам скорой помощи или спасателям, которым и так в стесненных условиях приходится транспортировать пострадавших.
Азбука пожарной безопасности для квартирных товариществ
- Подъезды и коридоры многоквартирных домов должны быть легко проходимыми и в них нельзя складировать горючие материалы. Хранение детских колясок, велосипедов и прочих предметов в подъездах жилых домов кажется практичным и удобным, однако это опасно и противоречит требованиям пожарной безопасности, ведь в случае пожара они могут стать препятствием при выходе из здания.
- Двери на пути выхода должны открываться также без ключей, чтобы жильцы не попали в западню и могли безопасно покинуть здание.
- В подъезде не устраивают кладовки, места отдыха и прочие помещения.
- В подвальном и на чердачном этажах можно проводить собрания, если помещения спроектированы для этого и отвечают требованиям пожарной безопасности. Подвальный и чердачный этажи чаще всего имеют только один выход и поэтому не предназначены для сбора людей. Если подвальная дверь открывается в подъезд, то подвал должен быть сделан отдельной противопожарной секцией. Это значит, что открывающаяся в подъезд подвальная дверь служит противопожарной дверью, а места прохода проводов и труб должны быть выполнены таким образом, чтобы дым и огонь не попадали через отверстия в подъезд.
- В многоквартирных домах следует проводить аудит электроустановок в помещениях общего пользования: в построенных-реновированных до 2000 года домах - один раз в пять лет, в более новых домах - один раз в десять лет.
- Контейнер для отходов надо ставить на расстоянии не менее двух метров от здания, в котором постоянно находятся люди.
- Доступ для спасательной команды должен быть обеспечен к каждой наружной двери, месту пожарного забора воды, аварийному выходу (окну). Необходимое пространство должно иметь ширину не менее 3,5 метра. Парковку транспорта надо организовать так, чтобы он не препятствовал доступу спасательной команды.
- Система отопления должна быть построена или установлена на законных основаниях. Если имеется оборудование на твердом топливе, то профессиональный трубочист должен чистить его не менее одного раза в год.