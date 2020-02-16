Исследование: учить ребенка читать нужно еще до школы

Учить ребенка читать нужно начинать довольно рано, чтобы вовремя отследить возможные трудности, такие как дислексия. Согласно финскому исследователю, учить ребенка читать лучше еще до школы, самое последнее – в начале первого класса. Это важно, поскольку если ребенок будет отставать от одноклассников из-за проблем с чтением, он легко может потерять интерес к учебе, пишет Yle.
Если ребенку угрожает риск столкнуться с потенциальными трудностями в обучении, важно начать учиться чтению в правильный момент. Главное – чтобы ребенок сохранял интерес к учебе, заявляет профессор нейропсихологии ЮНЕСКО Хейкки Люютинен, занимающийся изучением дислексии и других проблем, затрудняющих обучение.
"Лучше всего начинать учиться читать еще до школы, самое последнее – в начале первого класса", - пишет Люютинен.
Исследовательская группа под руководством профессора Люютинена изучает то, как дети, страдающие от дислексии, практикуют навыки чтения с помощью цифровой учебной программы Ekapeli. В ближайшее время будут опубликованы результаты этих исследований.
Если ребенок начинает тренироваться с помощью учебной программы в конце первого учебного года или позже, он может заметить, что его навыки отстают от навыков одноклассников.
"В таком случае ребенок получает сильный удар по самооценке, он понимает, что в чем-то хуже остальных. В таком случае интерес к изучению нового может ослабнуть, потому что ребенок будет бояться не справиться", - говорит Люютинен.
С другой стороны, начинать учиться читать слишком рано – тоже не лучший вариант, считает исследователь. Совсем маленькому ребенку процесс может показаться слишком сложным, к тому же, он может не понимать практической пользы от грамотности.
Согласно Люютинену, уже на ранних стадиях развития можно легко определить, кому из детей нужно будет больше практики при обучении чтению.
"Самое последнее – в шестилетнем возрасте это становится абсолютно понятно. Если ребенок в шесть лет не может запомнить и различать буквы, это означает, что обучение будет для него более сложным, чем для остальных сверстников", - сказал профессор.