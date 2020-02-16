Исследование: учить ребенка читать нужно еще до школы

Если ребенку угрожает риск столкнуться с потенциальными трудностями в обучении, важно начать учиться чтению в правильный момент. Главное – чтобы ребенок сохранял интерес к учебе, заявляет профессор нейропсихологии ЮНЕСКО Хейкки Люютинен, занимающийся изучением дислексии и других проблем, затрудняющих обучение.

"Лучше всего начинать учиться читать еще до школы, самое последнее – в начале первого класса", - пишет Люютинен.

Исследовательская группа под руководством профессора Люютинена изучает то, как дети, страдающие от дислексии, практикуют навыки чтения с помощью цифровой учебной программы Ekapeli. В ближайшее время будут опубликованы результаты этих исследований.

Если ребенок начинает тренироваться с помощью учебной программы в конце первого учебного года или позже, он может заметить, что его навыки отстают от навыков одноклассников.

"В таком случае ребенок получает сильный удар по самооценке, он понимает, что в чем-то хуже остальных. В таком случае интерес к изучению нового может ослабнуть, потому что ребенок будет бояться не справиться", - говорит Люютинен.

С другой стороны, начинать учиться читать слишком рано – тоже не лучший вариант, считает исследователь. Совсем маленькому ребенку процесс может показаться слишком сложным, к тому же, он может не понимать практической пользы от грамотности.

Согласно Люютинену, уже на ранних стадиях развития можно легко определить, кому из детей нужно будет больше практики при обучении чтению.