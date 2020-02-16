EKRE призывает парламент отменить аптечную реформу

"Принятая пять лет назад аптечная реформа, которая должна вступить в силу 1 апреля, уже во времена разработки закона была проблемной, потому что не учитывала социально-экономические последствия. Сейчас ясно, что реформа, которая дает право владеть аптеками только провизорам, не достигает своих целей, то есть не способствуют увеличению конкуренции и снижению цен", - говорится в заявлении совета уполномоченных EKRE.

По мнению национал-консерваторов, если аптечная реформа будет внедрена в нынешнем виде, то оптовые фирмы запустят JOKK-схемы и продолжат по-прежнему контролировать рынок лекарств, в то же время закрытие грозит многим аптекам по всей Эстонии, прежде всего в регионах.

В конце января парламентская фракция EKRE представила свои поправки к законопроекту об аптечной реформе, которые дадут аптекам право покупать лекарства у неэстонских оптовиков. Цель предлагаемых EKRE поправок - положить конец зависимости аптек от оптовых компаний Эстонии и создать свободную конкуренцию на фармацевтическом рынке.

Напомним, что ранее предприниматель Маргус Линнамяэ (также владелец Postimees Grupp) заявил, что собирается после вступления в силу аптечной реформы бесплатно передать провизорам аптеки, работающие под вывесками сети Apotheka. При этом он намерен представить эстонскому государству крупный иск о возмещении ущерба за принудительное отчуждение.