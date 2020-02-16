На курорте Кипра по посетителям кафе открыли огонь из автомата

По данным местной полиции, около двух часов ночи в воскресенье, 16 февраля, преступник в маске подошел к кафе и открыл огонь по посетителям, произведя 25 выстрелов из автомата Калашникова.

В результате были ранены четыре человека.

Уточняется, что серьезные ранения получила 26-летняя гражданка Греции и трое мужчин — греки-киприоты. В настоящее время все раненные находятся в больнице, их жизни вне опасности.

Официальный представитель полиции сообщил, что целью нападавшего был известный предприниматель, который покинул кафе за 20 минут до нападения, его имя не называется.