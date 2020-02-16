Фото: в Эстонии прошел Европейский банный марафон

Соревнование началось от певческой эстрады Пюхаярве, а финиш был в спортзале Отепяэской гимназии. Участие принимали 162 команды из четырех человек. В этом году им предстояло пройти 19 бань, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

Помимо эстонцев, в банном марафоне приняли участие также американцы, финны, пакистанцы, итальянцы, русские, японцы, немцы, поляки, удмурты, латыши, шведы, англичане, литовцы, датчане, ирландцы, испанцы, норвежцы и кенийцы.

В этом году соревнования были сосредоточены на качестве, а не скорости. «Участников было немного меньше, чем в прежние годы, но в целях безопасности участников решили поставить ограничение», - сказал руководитель культурных центров Отепя Йорма Рийвальд.

Банный марафон — игра на ориентирование, в рамках которого за указанное время надо пройти как можно больше отмеченных на карте банных мест. В команде по четыре человека, нужен автомобиль и водитель.

Главный приз разыгрывается между тем, кто пройдет все отмеченные на карте места, будет соревноваться в соответствии с правилами и придет к финишу к 17.30. В этом году также главным призом была бочка-баня OÜ Lemmik Mees. Ее выиграла команда Naksikud.

Команда Samuari, которая дольше всех — 40 минут — провела в одной бане выиграла продукцию Pöide Pruulikoda. За лучшие костюмы команда Nukid получила билеты на фестиваль Retrobest. Еще несколько десятков команд в различных номинациях.