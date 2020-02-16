Вс, 16.02.2020
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  • Екатерина Миротворцева из Силламяэ установила рекорд Эстонии в ходьбе на 3000 м

Екатерина Миротворцева из Силламяэ установила рекорд Эстонии в ходьбе на 3000 м

Jekaterina Mirotvortseva

ФОТО: Marko Mumm / EKJL

На юниорском чемпионате Эстонии по легкой атлетике в закрытом помещении, который проходит в столичном Ласнамяэском легкоатлетическом холле, 17-летняя Екатерина Миротворцева из Силламяэ установила рекорд страны в ходьбе на 3000 метров, передает Rus.Err.ee.

Екатерина Миротворцева преодолела дистанцию за 13 минут и 20,32 секунды, передает Эстонский союз легкой атлетики.

Свое прежнее достижение (13.49,43), установленное год назад, она улучшила почти на 30 секунд.

В субботу был побит еще один рекорд Эстонии в закрытом помещении. Карл Эрик Назаров пробежал 60 метров за 6,68 секунды. Прежнее достижение (6,71) с 2003 года принадлежало Арго Голбергу.

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