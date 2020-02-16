Екатерина Миротворцева из Силламяэ установила рекорд Эстонии в ходьбе на 3000 м

На юниорском чемпионате Эстонии по легкой атлетике в закрытом помещении, который проходит в столичном Ласнамяэском легкоатлетическом холле, 17-летняя Екатерина Миротворцева из Силламяэ установила рекорд страны в ходьбе на 3000 метров, передает Rus.Err.ee.