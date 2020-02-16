Уверенная гонка преследования сделала Доротею Вирер двукратной чемпионкой мира

Победу красе мирового женского биатлона, хотя со мной поспорят фанаты и Лизы Витоцци, и Паулины Фиалковой, принесла более лучшая чем у конкуренток стрельба - всего один промах, случившийся с Доро на последнем рубеже десятикилометровой гонки. Вирер на первых кругах шла довольно неспешно, с запасом. Возможно, это была тактика - идти чуть медленнее конкуренток, зная что норвежка с немкой не самые стабильные стрелки в мировом биатлоне. Специфика биатлона такова, что на последних перед стрельбищем метрах лучше подготовить дыхание для стрельбы, а не рвать изо всех сил, опережая конкурентку на пару секунд, которые наверняка будут потеряны на изготовке и самой стрельбе.

План Вирер работал - Ульсбю сразу на первой "лежке" промазала один выстрел, как и Денизе Херманн, и Доро смогла войти в лидирующую группу. Силы у итальянки были, Вирер вела пелотон, как после второй стрельбы, пройденной чисто Ульсбю, Херманн и примкнувшей к ним Ханны Эберг из Швеции. А вот после первой стойки лидер сменился и на первую строчку вышла Ульсбю, которая отыграла у Вирер пять секунд на втором круге, да привезла еще полсекунды после третьей стрельбы.

Весь третий круг Вирер и Ульсбю работали вместе - отрыв на трех контрольных отсечках сохранялся в пределах половины секунды, а стрельба расставила все по местам - Вирер промазала один раз, а Ульсбю и подъехавшая Херманн - по два раза. Пока норвежка и немка мотали лишний по сравнению с Вирер круг, итальянка катила на финиш. Причем катила уверенно и даже чуть нарастила преимущество за два километра последнего круга. В битве за второе место Ульсбю проиграла Херманн на последнем километре и стала третьей. Ханна Эберг, завалившая третью стрельбу стала четвертой.

Очень не повезло Сюзан Данкли, занявшей второе место в спринте: американка лидировала после первой стрельбы, а к последней набрала всего один промах, но было видно, что даже на десятку с такой усталостью претендовать будет сложно - прогнозы оказались верными: американка "застрелилась" на последней "стойке", промазав все пять выстрелы и завершила гонку на 36-м месте.