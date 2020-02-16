Со следующего года Британия запретит въезд в страну неквалифицированным работникам

Таким образом, Великобритания "отметает" неквалифицированную иностранную рабочую силу, пишет Reuters.

Британия официально покинула Европейский Союз в конце января, но переходный период действует до 31 декабря - за это время мало что меняется.

«Наша новая иммиграционная система перекроет краны дешевой иностранной низкоквалифицированной рабочей силы», - написала министр внутренних дел Прити Пател в газете The Sun.

С 2021 года всем квалифицированным работникам, которые хотят получить работу в Великобритании, нужно будет заработать достаточно "баллов": разговаривать на английском языке, предлагать качественную работу и соответствовать требованиям зарплаты".