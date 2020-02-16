Со следующего года Британия запретит въезд в страну неквалифицированным работникам

После Брекзита в Великобритании вступают в силу новые правила приема на работу иностранцев: теперь, чтобы получить работу в стране, необходимо хорошо знать язык, иметь предложение о работе и соответствовать требованиям должности.
Таким образом, Великобритания "отметает" неквалифицированную иностранную рабочую силу, пишет Reuters.
Британия официально покинула Европейский Союз в конце января, но переходный период действует до 31 декабря - за это время мало что меняется.
«Наша новая иммиграционная система перекроет краны дешевой иностранной низкоквалифицированной рабочей силы», - написала министр внутренних дел Прити Пател в газете The Sun.
С 2021 года всем квалифицированным работникам, которые хотят получить работу в Великобритании, нужно будет заработать достаточно "баллов": разговаривать на английском языке, предлагать качественную работу и соответствовать требованиям зарплаты".
Некоторые оппозиционные политики утверждают, что ограничения на иммиграцию могут нанести ущерб государственным службам, таким как Национальная служба здравоохранения. В определенных областях страны Великобритания полагается на граждан ЕС, которые работают медсестрами и врачами. Но правительство заявило, что присудит дополнительные баллы тем, кто работает в секторах с дефицитом кадров.